Trump amenaza con dejar sin “petróleo ni dinero” a Cuba y sugiere a Rubio para presidir la isla

Donald Trump continuó con su presión sobre los países latinoamericanos. Después de que las fuerzas de su país capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de enero y luego de prometer hacerse del control del petróleo venezolano, ahora amenaza a Cuba.

“NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA. ¡CERO! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el domingo 11 de enero.

“Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela”, añadió Trump.

Venezuela es el mayor proveedor de petróleo de Cuba, pero ningún cargamento ha salido de sus puertos hacia el país caribeño, en medio de un estricto bloqueo petrolero estadounidense al país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según datos de transporte marítimo.

Sin embargo, este domingo, a través de un comunicado, la cancillería venezolana afirmó que el país “ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional”,

Añadió que “Venezuela reafirma que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del Derecho Internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos. Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza”.

Mientras tanto, Caracas y Washington estarían avanzando en un acuerdo de 2.000 millones de dólares para suministrar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, cuyos ingresos se depositarán en cuentas supervisadas por el Tesoro estadounidense, una prueba crucial para la creciente relación entre Trump y la presidenta interina del país caribeño, Delcy Rodríguez.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó la amenaza de Trump en redes sociales, sugiriendo que Estados Unidos no tenía autoridad moral para forzar un acuerdo con Cuba.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta lo que hacemos”, declaró Díaz-Canel en X. Y agregó: “Cuba no ataca; ha sido atacada por Estados Unidos durante 66 años, y no amenaza; se prepara, lista para defender la patria hasta la última gota de sangre”. Trump también redobló la narrativa contra la isla al protagonizar un intercambio en su red social Truth Social en el que dejó claro que le parecería bien que su secretario de Estado, Marco Rubio, sea presidente de Cuba.

“¡Suena bien para mí”, fue el comentario de Trump al compartir una publicación de X del usuario @Cliff_Smith_1, que bromeaba sobre un hipotético escenario en el que “Marco Rubio será presidente de Cuba”.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha estado a la cabeza de las acciones de la administración Trump contra Venezuela y Cuba y, después de la captura de Maduro, ha sido señalado por el mandatario estadounidense como uno de los que está “a cargo” de Venezuela.

La ofensiva de Trump contra Cuba representa la última escalada en su intento de alinear a las potencias regionales con Estados Unidos y subraya la seriedad de la ambición de la administración de dominar el hemisferio occidental.

Ambos países han estado enfrentados desde la revolución de 1959 del exlíder Fidel Castro, pero en las últimas semanas los altos funcionarios de Trump no han ocultado su expectativa de que la reciente intervención estadounidense en Venezuela pueda llevar a Cuba al abismo.

Cuba defiende los derechos de importación

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en otra publicación en X el domingo que Cuba tenía derecho a importar combustible de cualquier proveedor dispuesto a exportarlo.

También negó que Cuba hubiera recibido compensación financiera o “material” a cambio de servicios de seguridad prestados a ningún país.

Treinta y dos miembros de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia cubanos murieron durante la incursión estadounidense en Venezuela. Cuba afirmó que los fallecidos eran responsables de “seguridad y defensa”, pero no proporcionó detalles sobre el acuerdo entre los dos aliados de larga data.

Cuba depende del crudo y el combustible importados, principalmente suministrados por Venezuela y México en menores cantidades, comprados en el mercado abierto para mantener sus generadores de energía en funcionamiento.

A medida que su capacidad operativa de refinación disminuyó en los últimos años, el suministro de crudo y combustible de Venezuela a Cuba ha disminuido. Sin embargo, el país sudamericano sigue siendo el mayor proveedor, con unos 26.500 barriles diarios exportados el año pasado, según datos de seguimiento de buques y documentos internos de la estatal PDVSA, que cubrió aproximadamente el 50 % del déficit petrolero de Cuba.

Alberto Jiménez, de 45 años, vendedor de productos de La Habana, afirmó que Cuba no cederá ante la amenaza de Trump. “Eso no me asusta. Para nada. El pueblo cubano está preparado para cualquier cosa”, afirmó Jiménez.

Sin embargo, el gobierno de la isla ha tenido dificultades para mantener el suministro eléctrico y ha visto su economía paralizada por frecuentes apagones que duran horas. La escasez de alimentos, combustible y medicamentos ha puesto nerviosos a los cubanos y ha provocado un éxodo sin precedentes, principalmente hacia Estados Unidos, en los últimos cinco años.

México: ¿potencial proveedor de Cuba?

En las últimas semanas, México se ha consolidado como un proveedor alternativo crucial de petróleo para la isla, pero el suministro sigue siendo escaso, según los datos de envío.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó la semana pasada que su país no había aumentado los volúmenes de suministro, pero que, dados los recientes acontecimientos políticos en Venezuela, México se había convertido en un “proveedor importante” de crudo para Cuba.

La inteligencia estadounidense ha presentado un panorama sombrío de la situación económica y política de Cuba, pero sus evaluaciones no respaldan claramente la predicción de Trump de que la isla está “cayendo”. * Con Reuters, AP y medios locales.