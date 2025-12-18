Trump anuncia bono de USD 1.776 para militares antes de Navidad financiado con aranceles

El presidente de EE. UU., Donald Trump, pronuncia un discurso a la Nación desde la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 17 de diciembre de 2025. Foto: EFE - Doug Mills / POOL

El presidente Donald Trump anunció el miércoles en un discurso a la nación una paga extraordinaria de USD 1.776 para las fuerzas armadas en honor del 250º aniversario de la Independencia, que Estados Unidos celebra el año que viene.

La paga será enviada antes de Navidad, declaró Trump en el discurso televisado de balance tras once meses de mandato.

“Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1.450.000 miembros de las fuerzas armadas recibirán un ‘dividendo de los guerreros’ especial antes de Navidad”, declaró el mandatario.

El presidente afirmó que los salarios de los militares se cubrirían con los ingresos generados por aranceles. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Estados Unidos ha recaudado más de 200.000 millones de dólares en aranceles este año gracias a las nuevas tarifas impuestas por Trump.

Sin embargo, el Tribunal Supremo analiza argumentos que cuestionan la legalidad de estos aranceles. De declararlos inconstitucionales, el gobierno podría enfrentar demandas de reembolso a las empresas afectadas, lo que reduciría drásticamente los fondos disponibles para la administración y complicaría el pago a las fuerzas armadas, según The Guardian.

