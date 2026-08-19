Trump anuncia “guerra económica” contra Irán y amenaza con “tremendas consecuencias”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con ejecutivos de criptomonedas y mercados de predicción en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington D. C. Foto: EFE - AL DRAGO / POOL

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles una nueva campaña de presión económica contra Irán y amenazó con consecuencias “tremendas” a cualquier país que ayude o haga negocios con la república islámica.

Las declaraciones del mandatario republicano se conocen cuando la guerra entre Washington y Teherán se acerca a su sexto mes sin que se vislumbre una solución para el fin del conflicto.

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Trump también se enfrenta a un renovado escrutinio político interno por la guerra, con las elecciones de medio mandato en noviembre a la vista.

“Hoy anuncio ¡LA OPERACIÓN ECONÓMICA MÁS APLASTANTE JAMÁS EMPRENDIDA CONTRA NINGÚN PAÍS! Será una guerra económica y un aislamiento en una escala sin precedentes”, escribió Trump en Truth Social.

“También anuncio que CUALQUIER país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de salvavidas a Irán afrontará a su vez TREMENDAS consecuencias económicas”, agregó.

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El presidente estadounidense no dio detalles sobre qué tipos de castigos enfrentarían los países. Tampoco nombró a ningún país en específico en su declaración en redes sociales.

Sus comentarios ocurren casi una semana después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que Estados Unidos impondría un aislamiento económico al país “como el mundo nunca ha visto antes”.

Pese a una reciente pausa en los ataques con misiles, Irán ha seguido imponiendo un bloqueo al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, después de que fracasara un acuerdo marco entre Washington y Teherán para reabrir este paso.

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