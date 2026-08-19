Ortega quiere acabar las elecciones en Nicaragua, pero la oposición pelea desde el exilio

Daniel Ortega y Rosario Murillo se convirtieron en copresidentes de Nicaragua tras una reforma constitucional. Foto: AFP - CESAR PEREZ

Hace pocas semanas se escuchó decir en boca de Daniel Ortega que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua, y lo hizo, según dijo en medio del aniversario número 47 de la Revolución Sandinista, para que la oposición no intente “atrapar el poder”. La reforma constitucional impulsada por el régimen debe iniciar en septiembre y, a la par, los disidentes, muchos de ellos en el exterior, presentaron un plan para la transición de la dictadura hacia la democracia. Ahí se habla de un equipo técnico transitorio con poderes del Ejecutivo y el...