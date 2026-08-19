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Ortega quiere acabar las elecciones en Nicaragua, pero la oposición pelea desde el exilio

Sectores opositores elaboraron un plan para la transición a la democracia. De cara al intento del régimen nicaragüense de acabar con los comicios, ellos proponen una hoja de ruta que incluye incluso a algunos vinculados con la dupla Ortega-Murillo. Hablan sus impulsores.

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María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
19 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
Daniel Ortega y Rosario Murillo se convirtieron en copresidentes de Nicaragua tras una reforma constitucional.
Daniel Ortega y Rosario Murillo se convirtieron en copresidentes de Nicaragua tras una reforma constitucional.
Foto: AFP - CESAR PEREZ

Hace pocas semanas se escuchó decir en boca de Daniel Ortega que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua, y lo hizo, según dijo en medio del aniversario número 47 de la Revolución Sandinista, para que la oposición no intente “atrapar el poder”. La reforma constitucional impulsada por el régimen debe iniciar en septiembre y, a la par, los disidentes, muchos de ellos en el exterior, presentaron un plan para la transición de la dictadura hacia la democracia. Ahí se habla de un equipo técnico transitorio con poderes del Ejecutivo y el...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
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