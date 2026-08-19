Trump planea crear centros de detención para menores migrantes no acompañados

Una valla de alambre de púas rodea las instalaciones del Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, operado por GEO Group, en Adelanto, California, el 10 de julio de 2025. Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

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El medio estadounidense The Independent dio a conocer los planes de la Administración de Donald Trump para crear un centro de detención exclusivo para menores indocumentados que se encuentren en Estados Unidos sin sus padres.

Sin embargo, se trata apenas de una propuesta en fase preliminar. Por ahora, no existe un proyecto concreto ni se ha iniciado la construcción de ningún centro.

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Según el medio, los niños inmigrantes no acompañados —que actualmente se encuentran alojados en más de 150 centros de acogida en todo el país— podrían ser trasladados a campus de “centros de afluencia de emergencia”. Estos espacios contarían con médicos, profesores y otros proveedores de “atención humanitaria” y serían utilizados por la Administración para responder a posibles “aumentos” en la llegada de migrantes a la frontera sur.

La información fue presentada durante una llamada de investigación de mercado realizada el martes con posibles proveedores de servicios, según pudo conocer The Independent.

De acuerdo con la información divulgada durante la llamada, los centros contemplados tendrían habitaciones con capacidad para hasta ocho menores. Cada grupo compartiría además un baño equipado con inodoro, ducha y lavabo. Sin embargo, un portavoz de la Administración aseguró que estas características son “completamente falsas”.

Las instalaciones tendrían que estar ubicadas cerca de servicios médicos esenciales. El Gobierno busca que estén a menos de 48 kilómetros de un hospital y de servicios como atención pediátrica, salud mental, odontología y laboratorios. Además, deberían encontrarse a menos de 97 kilómetros de un aeropuerto.

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También se contempla que los centros cuenten con áreas de cuarentena y espacios recreativos en proporción al número de menores alojados. Por ejemplo, un centro con capacidad para 400 niños debería disponer de al menos 40 camas para aislamiento, mientras que uno de 3.000 necesitaría 300. En cuanto a la recreación, no sería obligatorio contar con un gran espacio al aire libre: las autoridades permitirían combinar áreas interiores y exteriores.

En los últimos meses, ICE ha puesto a decenas de menores bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), según informó The Washington Post.

La situación de los niños migrantes ha sido parte del debate que rodea las fuertes políticas migratorias de la Administración Trump, que promueve una política de tolerancia cero y busca deportar a la mayor cantidad posible de migrantes indocumentados del país. Esto ha llevado a la detención de niños junto con sus padres y, en otros casos, de menores que se encuentran completamente solos.

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El año pasado, abogados y trabajadores de albergues para migrantes se movilizaron ante el temor de que el Gobierno iniciara deportaciones de menores migrantes no acompañados, pese a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) negó que existiera una operación de ese tipo.

En uno de los casos, los abogados lograron frenar un intento de deportar durante la madrugada a varios menores guatemaltecos que estaban bajo custodia del Gobierno. Declaraciones judiciales recogieron el temor de los niños ante la posibilidad de ser enviados de forma repentina a sus países de origen.

Los menores migrantes no acompañados están bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud de Estados Unidos. Por ley, el Gobierno federal debe facilitarles representación legal durante sus procesos migratorios y tomar medidas para protegerlos frente a posibles abusos, explotación y trata de personas.

Sin embargo, unos 20.000 menores quedaron prácticamente sin representación legal el mes pasado, después de que terminara un contrato vigente con el Acacia Center for Justice. Posteriormente, el Burke Law Group, una firma de Texas que no tendría experiencia conocida en la representación de menores no acompañados, retiró su candidatura a un contrato federal de USD 150 millones.

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