Trump anunció que EE. UU. “eliminó” en un ataque al Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua

El Niño Guerrero llegó a comandar el Tren de Aragua desde la cárcel venezolana de Tocorón. Foto: AFP y archivo particular

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A través de un mensaje en su red social, Truth Social, el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses “eliminaron” al líder del Tren de Aragua, una organización criminal con origen venezolano y tentáculos en varios países de Latinoamérica.

“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito al Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, expresó el líder republicano en su plataforma.

Él aprovechó su escrito para decir que su antecesor, Joe Biden, “abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad”. En ese sentido, enfatizó que una de sus promesas de campaña fue “expulsar a estos monstruos de nuestro país y hacer justicia a las familias de sus víctimas”.

Con la reciente ofensiva, según él, “las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos”, en una acción “coordinada estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación”.

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