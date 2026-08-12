Trump cambió de avión para protegerse: ¿por qué la operación es polémica?

Foto de referencia del Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, durante la salida del presidente Donald Trump del aeropuerto internacional de Pekín, China, el 15 de mayo de 2026. Foto: EFE - WU HAO

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Esta semana se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Turquía en un avión distinto al presidencial Air Force One, debido a supuestas amenazas del régimen iraní contra su persona. Sin embargo, la decisión ha generado preguntas sobre la operación secreta, revelada por The Washington Post y The New York Times, y sobre las razones detrás del cambio de aeronave.

De acuerdo con los reportes, Trump abordó inicialmente el antiguo Air Force One frente a los periodistas que cubrían su viaje. Minutos después, fue retirado de la aeronave de manera discreta y trasladado, oculto dentro de un vehículo de catering, hacia un avión militar C-32A, mucho más pequeño.

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La prensa internacional, incluida CNN, ha señalado que la operación podría ser más problemática de lo que inicialmente parecía, pues habría implicado riesgos para periodistas y miembros del equipo de Trump que no habrían sido considerados durante la planificación.

Uno de los principales riesgos que son que, aunque utilizar un avión señuelo para proteger a un presidente es una medida de seguridad conocida, el caso de Trump genera cuestionamientos porque la Casa Blanca habría mantenido una versión falsa incluso después de superada la amenaza.

A diferencia de una operación similar realizada por Bill Clinton en 2000, cuando se informó previamente a representantes de la prensa y luego se reveló el engaño, Trump negó que hubiera una amenaza específica y evitó confirmar el cambio de aeronave. Además, asesores del Congreso señalaron que los líderes legislativos no habrían sido informados sobre la amenaza, lo que ha abierto interrogantes sobre el manejo y la transparencia de la operación.

Otra de las grandes preocupaciones es que, según la AFP, algunos medios cuyo personal viajaba en el vuelo expresaron su enojo por haber servido sin saberlo como señuelos, mientras que otros se quejaron de engaño y falta de comunicación por parte de la Casa Blanca.

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Para CNN, esto es precisamente lo más cuestionable de la operación fue que, aunque es comprensible adoptar medidas extraordinarias para proteger al presidente, el plan habría dejado a periodistas y miembros del personal de la administración a bordo del antiguo Air Force One sin saber que podían estar siendo utilizados como señuelos.

Esto plantea interrogantes sobre si existían alternativas para trasladarlos a otras aeronaves, por qué no se informó previamente a los reporteros y qué medidas de seguridad se implementaron para proteger el avión que quedó expuesto.

La amenaza iraní que llevó al Gobierno estadounidense a actuar con rapidez también genera cuestionamientos sobre las declaraciones de Trump acerca del supuesto dominio de Estados Unidos sobre el espacio aéreo iraní y sobre el nivel de riesgo que, según el mandatario, representaba Irán frente a Estados Unidos.

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En marzo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Washington e Israel estaban cerca de lograr un dominio total del espacio aéreo iraní. Días después, Donald Trump reforzó esa idea al afirmar que aviones estadounidenses ya sobrevolaban Teherán y otras zonas de Irán sin encontrar resistencia. El mandatario llegó a sostener que el país carecía prácticamente de capacidades militares para responder, incluidos sistemas de defensa antiaérea.

David Axelrod, exasesor de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, cuestionó en CNN la falta de transparencia sobre la operación de seguridad y sostuvo que, si la amenaza contra Trump era lo suficientemente grave como para justificar medidas extraordinarias, los estadounidenses debían conocer la magnitud del riesgo.

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