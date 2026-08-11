Dentro de un contenedor: la operación secreta para sacar a Trump de Turquía ante amenaza

Donald Trump firma una orden ejecutiva sobre vacunas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 10 de agosto de 2026. Foto: AFP - JIM WATSON

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado en secreto desde Turquía a bordo de un avión militar más pequeño después de que los servicios de inteligencia detectaran una amenaza creíble de asesinato en su contra por parte de Irán, según reportes de The New York Times y The Washington Post.

El operativo ocurrió el pasado 8 de julio, después de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada en Ankara. Trump había hecho creer públicamente que regresaría a Estados Unidos a bordo del antiguo Air Force One, el Boeing 747 que utilizó durante su primer mandato.

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Sin embargo, detrás de esa aparente rutina se puso en marcha una operación de seguridad mucho más compleja.

De acuerdo con los reportes, Trump abordó inicialmente el antiguo Air Force One frente a los periodistas que cubrían su viaje. Minutos después, fue retirado de la aeronave de manera discreta y trasladado, oculto dentro de un vehículo de catering, hacia un avión militar C-32A, mucho más pequeño.

El objetivo era mantener en secreto la ubicación real del presidente y evitar que pudiera ser localizado por quienes representaban una amenaza contra su vida.

Un avión utilizado como señuelo

La maniobra no solo mantuvo a Trump fuera de la vista de los medios. El antiguo Air Force One continuó el viaje hacia Reino Unido con periodistas y parte del personal de la Casa Blanca a bordo, mientras el presidente viajaba en el C-32A.

De esta manera, la aeronave presidencial funcionó como un señuelo.

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Incluso los periodistas que viajaban en el avión fueron instruidos para mantener las persianas de las ventanas cerradas durante el trayecto. Algunos miembros del personal de la Casa Blanca tampoco conocían el cambio de avión.

El C-32A llegó a la base aérea de Mildenhall, en Reino Unido, antes que el avión que transportaba al grupo de periodistas. Allí, Trump volvió a aparecer públicamente junto al antiguo Air Force One, dando la impresión de que había realizado todo el trayecto en esa aeronave.

Posteriormente, continuó su viaje hacia Estados Unidos en el avión presidencial que había recibido como donación de Catar.

¿Por qué Trump cambió de avión?

La operación estuvo relacionada con las preocupaciones de seguridad que existían alrededor del viaje de Trump y con una amenaza iraní, según los reportes citados.

La situación se produjo en un contexto de fuerte tensión entre Washington y Teherán, después de las acciones militares estadounidenses contra Irán.

La seguridad de Trump también había generado dudas alrededor del nuevo Boeing 747-8 entregado a Estados Unidos por Catar. Aunque el avión fue destinado a convertirse en el nuevo Air Force One, las autoridades estadounidenses habían expresado preocupaciones sobre sus sistemas de defensa y protección.

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La Casa Blanca, sin embargo, ha defendido las medidas de seguridad utilizadas para proteger al mandatario. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó que existen múltiples mecanismos para garantizar la seguridad del presidente y que las amenazas contra Trump son constantes.

El propio Trump reconoció posteriormente que existen amenazas contra su vida y justificó las precauciones adoptadas durante el viaje.

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