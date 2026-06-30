Trump celebra: Supremo avala que los estados prohíban a atletas trans en deportes femeninos

Un grupo de manifestantes protesta en contra de la inclusión de atletas trans en deportes femeninos frente a la Corte Suprema en Washington, D.C., Estados Unidos. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

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La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a meterse de lleno en las batallas culturales del país este martes. En un fallo que tuvo 6 votos a 3, el máximo tribunal avaló que los estados puedan prohibir a las niñas trans participar en deportes escolares financiados con fondos públicos.

La decisión, redactada por el juez Brett Kavanaugh, quien por años ha entrenado equipos de baloncesto femenino de sus hijas, revierte los fallos de tribunales inferiores que habían bloqueado las prohibiciones contra las atletas trans por considerarlas violaciones al Título IX y a la Decimocuarta Enmienda.

La decisión no solo confirma las leyes en Idaho y Virginia Occidental que estaban en disputa en este caso, sino otras 27 estatales que ya restringían la participación de niñas trans, según la NPR. Esta es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre este debate nacional. Unas 122.000 adolescentes trans que participan en deportes escolares en el país se verían afectadas, de acuerdo con cifras del Williams Institute de UCLA.

El origen de la polémica

El fallo surge de dos casos analizados por la Corte Suprema. El primero es el de Lindsey Hecox, una estudiante trans que no pudo entrar al equipo de atletismo de Boise State por la ley del estado de Idaho que se lo impedía. El segundo es el de Becky Pepper Jackson, una estudiante de secundaria de Virginia Occidental que compite en lanzamiento de bala y disco y a la que se le aplicó la ley que prohíbe a las atletas trans competir en equipos femeninos en el estado.

Hecox, quien nació biológicamente como varón, pero que transicionó socialmente para vivir como una mujer, demandó al estado de Idaho alegando que la prohibición violaba su derecho a la igual protección de la ley bajo la Constitución, y ganó en tribunales inferiores. Pero al regresar a la universidad en 2025, decidió no competir en deportes universitarios. El año pasado le pidió a la Corte Suprema que retirara su caso porque ya no quería estar en el centro de atención. Sin embargo, el estado de Idaho se opuso y mantuvo el litigio activo.

Del otro lado está Pepper Jackson, quien se identifica como niña desde los ocho años y tiene un acta de nacimiento estatal que la reconoce como mujer, aunque al nacer se le asignó el género masculino. Nunca pasó por la pubertad masculina, gracias a bloqueadores hormonales, y compite en lanzamiento de bala y disco en su secundaria de Virginia Occidental. Al principio le costó y terminaba última casi siempre, por lo que un entrenador llegó a sugerirle que probara otro deporte, pero no le hizo caso.

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La joven practicó en las temporadas bajas y para octavo grado empezó a ganar listones. Para su primer año de secundaria ya era la tercera mejor lanzadora de bala de todo el estado, incluyendo a chicas de 15, 16, 17 y 18 años.

“He sido una niña toda mi vida, y jugar en el equipo de los chicos es retroceder”, le dijo Jackson a ABC News.

Cuando el estado aprobó una ley que prohibía a las atletas trans competir en equipos femeninos, ella demandó alegando que la norma violaba la garantía de igual protección de la Decimocuarta Enmienda y el Título IX. Ganó en tribunales inferiores, lo que le permitió seguir compitiendo, pero el estado de Virginia Occidental apeló esa derrota hasta que el caso llegó a la Corte Suprema.

Pepper-Jackson es, según The Hill, la única persona a la que se le ha llegado a aplicar esa ley estatal. Mientras su caso avanzaba por el sistema judicial, ella seguía compitiendo. El mes pasado ganó el título estatal de lanzamiento de bala en la categoría AAA femenina.

¿Qué dijo la Corte?

En su decisión, la Corte no obligó a ningún estado a prohibir a las atletas trans, pero sí confirmó que tienen el poder legal para hacerlo si así lo deciden, sin que eso viole ni la Constitución ni el Título IX.

“De acuerdo con el Título IX y la Cláusula de Igual Protección, sostenemos que los estados pueden mantener deportes femeninos para mujeres biológicas. Pueden determinar la elegibilidad para los deportes femeninos con base en el sexo biológico. La Constitución y el Título IX no exigen una reestructuración de los deportes femeninos en todo Estados Unidos”, dice el fallo.

Para Joshua Block, abogado principal de la ACLU que representó a ambas atletas, el fallo es un golpe duro.

“Esta es una sentencia desgarradora para nuestras clientas y para las niñas trans como ellas, que no han pedido nada más que las mismas oportunidades que se les dan a sus compañeras”, dijo en un comunicado citado por The Hill. “La igualdad de las mujeres y niñas trans no le quita nada a la igualdad de todas las mujeres y niñas. De hecho, la promueve”, agregó.

El presidente Donald Trump, por otro lado, celebró la decisión en redes sociales, calificándola de una “gran victoria”.

La opinión pública está mayoritariamente del lado del fallo. Una encuesta de AP-NORC de octubre de 2025 encontró que seis de cada 10 adultos estadounidenses respaldan, en mayor o menor medida, que los menores trans compitan solo en equipos que correspondan al sexo asignado al nacer.

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