Trump gana batalla judicial y podrá desplegar a la Guardia Nacional en Portland

Una corte de apelaciones concluyó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede enviar la Guardia Nacional a Portland, en Oregón, pese a las objeciones de las autoridades de este estado, escenario de protestas contra la arremetida migratoria del mandatario.

Una corte de apelaciones autorizó a Donald Trump a desplegar la Guardia Nacional en Portland, Oregón, pese a la oposición de las autoridades estatales.

El fallo, aprobado por dos de los tres jueces del tribunal, revocó una orden previa que bloqueaba el envío de tropas federales.

La decisión responde a una solicitud del Departamento de Justicia y podría extenderse a soldados de otros estados, como Texas.

El caso se enmarca en las protestas contra la política migratoria de Trump y las denuncias de uso excesivo de la fuerza federal.

La jueza Karin J. Immergut había argumentado que las afirmaciones del presidente sobre una “rebelión” en Portland no coincidían con los reportes oficiales.

Con dos votos a favor y uno en contra, el tribunal del noveno circuito falló a favor del Departamento de Justicia que había solicitado paralizar una orden de otra corte que bloqueaba el despliegue de los soldados en Portland.

Dos de los tres magistrados del panel emitieron el fallo favorable al gobierno: el juez Ryan D. Nelson y la jueza Bridget S. Bade, ambos nombrados durante la primera administración Trump. Por su parte, la jueza Susan P. Graber, designada por el presidente Clinton, presentó un voto disidente.

La decisión de 36 páginas revocó una orden judicial previa de la jueza Karin J. Immergut, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Oregón, que impedía temporalmente el uso de tropas de la Guardia Nacional de Oregón y California, según The New York Times.

Sin embargo, quedó sin definir si la resolución también habilita a Trump para movilizar efectivos de la Guardia Nacional de Texas u otros estados, como el presidente ha insinuado.

El fallo, según The New York Times, permitirá que algunas tropas federales puedan estar en una instalación del servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el sur de Portland, en donde se han presentado varias protestas en los últimos meses.

En septiembre, Trump advirtió a Portland que enviaría “a todas las tropas necesarias” para proteger a la ciudad, que, según él, estaba “devastada por la guerra de los terroristas domésticos”, refiriéndose a los manifestantes.

La jueza Immergut había determinado que las descripciones alarmistas del presidente sobre Portland no correspondían con la realidad ni con los reportes de las propias autoridades policiales sobre las manifestaciones, según The New York Times.

No obstante, Trump y su equipo han continuado distorsionando la situación en Portland y otras ciudades gobernadas por demócratas donde busca desplegar fuerzas federales.

Los litigios tanto en Portland como en Chicago se han centrado en determinar si las descripciones de la administración Trump sobre la violencia en las protestas antiinmigratorias son veraces y si cumplen los requisitos de una ley federal que autoriza al presidente a movilizar la Guardia Nacional ante “una rebelión o peligro de rebelión” o cuando no pueda hacer cumplir la ley con fuerzas regulares.

En su fallo inicial, la jueza Immergut —nombrada por Trump— reconoció que hubo “comportamientos violentos”, como la construcción de una “guillotina improvisada para intimidar a funcionarios federales”, pero señaló que la mayoría de esos incidentes ocurrieron antes del 25 de junio y no constituían una rebelión, según The New York Times.

