Trump: Corea del Norte tiene “57 ojivas nucleares muy poderosas”

El presidente Donald Trump durante su encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un el 12 de junio de 2018. Foto: AFP - SAUL LOEB

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el miércoles durante un evento en la Casa Blanca que Corea del Norte tiene “57 ojivas nucleares muy poderosas”. Dicha declaración agrega un peso extra a la reciente volatilidad en la península coreana, donde Trump ha dado un giro abrupto frente a Corea del Sur, uno de los grandes aliados del país.

“Nunca debieron haberlo permitido (que Corea del Norte tuviera ojivas nucleares). Nunca debieron haberlo permitido; si yo fuera presidente, no lo habría permitido. Pero él (el líder coreano Kim Jong-un) las tiene. Me llevo muy bien con él”, manifestó Trump durante una charla con los medios. “El hecho de que me lleve bien con él es algo bueno, no malo. Tiene 57 armas nucleares muy poderosas”, agregó.

Trump, además, aseguró que se reunirá con Kim Jong-Un, con quien se vio tres veces durante su primer mandato presidencial. La reducción de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, anunciados el fin de semana por el mandatario, parece ser una señal del acercamiento con Pyongyang para un posible nuevo encuentro, de acuerdo con expertos.

“Ha habido una persistente especulación de que Washington podría buscar volver a hablar con Pyongyang antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en noviembre”, apuntó a AFP Yang Moo-jin, expresidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos.

“Para Trump, una reunión con (...) Kim Jong Un podría suponerle una oportunidad de asegurarse un legado en materia de política exterior”.

Por su parte, Park Won-gon, profesor en la Universidad Ewha Womans, señaló que reducir las maniobras podría favorecer el diálogo.

“La suspensión de los ejercicios conjuntos siempre ha sido un prerrequisito de Corea del Norte para dialogar con Estados Unidos”, explicó a la AFP.

Le recomendamos: Israel admite que disparó contra Hind Rajab, de seis años, y abre una investigación penal

Trump se distancia de sus aliados en Asia

El fin de semana, Trump le pidió a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, que redujera “sustancialmente” los ejercicios militares conjuntos realizados con Corea del Sur en represalia por el rechazo de Seúl a participar de las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán. Dichos ejercicios anuales han servido para reforzar la alianza entre ambos países en preparación para combatir las amenazas regionales y han ayudado a disuadir a Corea del Norte.

“Estos ejercicios no solo son costosos, y gran parte de esos costos los paga Estados Unidos de América (¡como de costumbre!), sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, mientras Donald J. Trump ha sido presidente, no ha sido una amenaza y ha sido respetuoso”, escribió Trump.

El ejército surcoreano indicó este miércoles que las maniobras terminarán el viernes, y no el 27 de agosto, como estaba previsto, según recogió la AFP. Un funcionario del Pentágono dijo a la AFP que “estos ajustes mantienen los objetivos de preparación y entrenamiento esenciales”.

Las maniobras estaban programadas para celebrarse en dos fases: la primera, del 17 al 21 de agosto, centrada en la defensa contra potenciales amenazas norcoreanas; y la segunda, del 24 al 27 de agosto, para preparar una contraofensiva. Pero la segunda fase habría sido eliminada por la orden de Trump de reducir los ejercicios.

Tras el anuncio, los aliados asiáticos de Estados Unidos, al igual que los de Oceanía, se han volcado a pedir la continuidad de la cooperación con Washington. Japón afirmó que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos y Corea del Sur es “fundamental” para la estabilidad de la región.

Por su parte, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, también señaló que Canberra estaba “muy preocupada por el programa nuclear de Corea del Norte, así como por su programa de misiles, y hemos dejado claro este punto de manera constante”.

Trump volvió a poner en duda el lunes el apoyo de Estados Unidos tanto a Corea del Sur como a los aliados de la OTAN, que se han negado a contribuir a la guerra contra Irán.

“Un momento. Tenemos 39.000 soldados allá, protegiéndolos de Kim Jong Un, su vecino de al lado, y ustedes no nos van a ayudar en una operación militar muy sencilla en Irán. Eso es extraño”, dijo el gobernante republicano en el Despacho Oval.

Vea también: UE y países de la CPI desafían a Trump y respaldan a la Corte Penal Internacional

“No podemos andar por ahí protegiendo a todos estos países, especialmente cuando ellos no están ahí para ayudarnos”, añadió.

Estados Unidos tiene desplegados unos 28.500 soldados en Corea del Sur para reforzar las defensas del país, un legado de la Guerra de Corea de 1950-1953, que terminó con un armisticio en lugar de un tratado de paz.

Sin embargo, las repetidas críticas de Trump a las alianzas de larga data han puesto en duda los compromisos de Estados Unidos con la seguridad en Asia Oriental.

El anuncio de la reducción de las maniobras se produjo justo cuando el único portaviones estadounidense que opera en la región del Pacífico, el USS George Washington, está siendo reasignado a Oriente Medio para relevar al USS Lincoln

El Lincoln ha sido motivo de preocupación por la salud mental de la tripulación y por problemas de abastecimiento tras un prolongado despliegue.

*Con información de AFP

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com