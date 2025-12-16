Trump declara terrorista al régimen de Maduro y ordena bloqueo al petróleo venezolano

Composición de imágenes muestra a Donald Trump en Washington y a Nicolás Maduro en Caracas, en medio de crecientes tensiones entre EE.UU. y Venezuela. Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de EE.UU., Donald Trump, clasificó este 16 de diciembre al régimen de Nicolás Maduro como “organización terrorista” y dispuso el bloqueo naval de buques petroleros que salen de Venezuela, escalando las tensiones entre Washington y Caracas.

Le recomendamos: Venezuela denuncia ante Consejo de Seguridad de ONU el “robo” de petrolero por EE. UU.

“La conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, indicó Trump en Truth Social.

“Hoy ordeno UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entren y salgan de Venezuela”, escribió Trump.

Le podría interesar: Senado de EE. UU. pone bajo la lupa la ofensiva naval de Trump en el Caribe y el Pacífico

Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.

Esto sucede el mismo día en el que el régimen venezolano de Nicolás Maduro denunciara ante el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, el “robo” de uno de sus buques petroleros por parte de Estados Unidos una acción que denominan como un “acto de piratería naval”.

“Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó el mandatario.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com