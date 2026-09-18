En la imagen exclusiva captada por el fotógrafo de AFP Brendan Smialowski el miércoles por la noche en la Base Conjunta Andrews, se veía al presidente republicano a través de las ventanas del Air Force One sosteniendo un cartel con un texto…

Una foto de AFP que muestra a Donald Trump examinando una representación del Kennedy Center de Washington aparentemente siendo demolido generó atención en redes sociales el jueves, después de que el presidente amenazara con derribar este recinto cultural porque la justicia le ha impedido sumarle su nombre.

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La foto de la polémica: Trump parece avanzar en el plan de demoler el Kennedy Center

En la imagen exclusiva captada por el fotógrafo de AFP Brendan Smialowski el miércoles por la noche en la Base Conjunta Andrews, se veía al presidente republicano a través de las ventanas del Air Force One sosteniendo un cartel con un texto visible en rojo que rezaba: "Kennedy Center DEMOLIS…"

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El resto de la palabra estaba oculto por el marco de la ventana del avión, pero Trump ha fantaseado en repetidas ocasiones con arrasar el lugar en Washington.

Debajo de las palabras hay una gran imagen que muestra un vehículo de construcción pesado de color amarillo recogiendo escombros.

Las fotos de AFP fueron vistas millones de veces en las redes sociales y ocuparon los titulares en muchos medios estadounidenses.

También fueron incluidas como prueba en un escrito judicial presentado el jueves por Joyce Beatty, congresista demócrata de Ohio y miembro del consejo del Kennedy Center, quien impugna la reforma de la institución impulsada por Trump.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de AFP.

Con su índice de aprobación en alrededor del 30 %, en medio del descontento por la guerra contra Irán y el aumento del costo de vida, Trump se ha obsesionado con lograr que el Kennedy Center sea rebautizado en su honor, uno de los varios proyectos con los que busca dejar su huella en la capital.

Amenazó con demolerlo después de que un juez dictaminara esta semana que su nombre no puede añadirse en la fachada del edificio.

Trump dijo que su gobierno planeaba llevar a cabo necesarias renovaciones multimillonarias y que luego tendría que "subvencionarlo durante años".

"Creo que la administración Trump ciertamente debería recibir reconocimiento porque, francamente, si no hacemos eso, va a cerrar. Terminará siendo demolido", dijo el miércoles.

Poco después de comenzar su segundo mandato, Trump se nombró presidente del centro, que lleva el nombre del difunto presidente John F. Kennedy, un demócrata que defendió los derechos civiles antes de ser asesinado en 1963.

La junta del recinto votó en diciembre para llamarlo "Centro Trump-Kennedy" e instaló un cartel con su nombre.

Un juez ordenó retirar el nombre de Trump del exterior y revocó la decisión de la junta de rebautizar la institución.

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Los trabajadores retiraron el nombre de Trump del edificio en junio, pero los andamios y las lonas han permanecido desde entonces.

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