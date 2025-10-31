Trump descarta ataques en Venezuela, pero refuerza su poder militar en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del oficialismo en Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no está planeando ataques en Venezuela, que a su vez teme que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tenga como objetivo derrocar líder del oficialismo, de Nicolás Maduro.

“No”, respondió Trump cuando un periodista a bordo del Air Force One le preguntó sobre los informes que indicaban que estaba considerando tales ataques.

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de su Marina de guerra en el Caribe y enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, mientras un grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia la región.

Según Washington, esa fuerza militar tiene como objetivo frenar el narcotráfico.

Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado al menos 62 muertos y destruido 14 barcos y un semisumergible.

El gobierno de Trump presenta a las pequeñas embarcaciones como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a las drogas que supuestamente transportan. Pero expertos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, incluso si se trata de narcotraficantes probados.

Según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, las acciones estadounidenses representan un “creciente coste humano” y “no son inaceptables”.

Türk incidió que estas personas murieron “en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional”.

“El uso intencionado de la fuerza letal sólo es permisible como recurso último contra individuos que suponen una amenaza inminente a la vida”, enfatizó.

Además de los recursos militares desplegados en la región, Washington ha realizado múltiples demostraciones de fuerza con bombarderos B-52 y B-1B sobrevolando cerca de la costa de Venezuela. La más reciente tuvo lugar el lunes.

Las tensiones regionales se han intensificado como consecuencia de los ataques y el despliegue militar. El régimen venezolano acusa a Washington de “fabricar una guerra”.

Previamente la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que su oficina ofrece una recompensa de USD 50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, que en enero asumió un tercer período consecutivo al mando de Venezuela, en medio de los reclamos de fraude electoral de la oposición.

La funcionaria estadounidense, a través de un video, aseguró que el líder chavista usa organizaciones terroristas, como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles, para “traer drogas letales y violencia”.

