“Cuerpos decapitados, desfigurados”: así fue el operativo en Río de Janeiro

Esta semana se llevó a cabo la mayor operación de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro desde 1990, según el Grupo de Estudio de Nuevas Ilegalidades de la Universidad Federal Fluminense. Planeada para atacar al grupo Comando Vermelho en los complejos de Alemão y Penha, Brasil. Bruno Itan, fotógrafo, contó lo que vio a BBC Mundo.

En la operación, aproximadamente, 132 personas murieron, según la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro. El gobernador de Río, Cláudio Castro, calificó la operación como un “éxito” y “un duro golpe al crimen”.

No obstante, Itan tiene una perspectiva totalmente diferente.

El fotógrafo, quien vivió en la favela Complexo do Alemão cuando era niño, relató que al enterarse de que 2.500 policías estaban en el operativo decidió salir y dirigirse al lugar.

“Vi el tiroteo, vi los autos quemados, empecé a grabar”, contó Itan a BBC Mundo sobre su llegada al lugar de los hechos. También señaló que “los residentes denunciaron mucha brutalidad policial”.

La policía disparaba al aire y no permitía pasar a los periodistas hacia el Complexo da Penha. “Formaron una fila y dijeron: ‘La prensa no pasa por aquí’”, resaltó Itan, quien logró acceder a la favela por haber crecido en el lugar.

“Llegué a la comunidad, donde me quedé hasta el amanecer grabando”, contó.

Los fallecidos en el operativo

“Llegaron muchos cuerpos [al hospital Getúlio Vargas] , incluyendo los de policías”, afirmó el fotógrafo.

“Las familias fueron por su cuenta a recuperar los cuerpos. Lograron llegar en motocicletas y autos. Usaron sábanas para cubrirlos” y llevarlos a la plaza del Complexo da Penha”, contó.

“Inicialmente, llegaron unos 20 cuerpos. Y luego, ¡uf!, no paró. Llegaron 25, 30, 35, 40, 45… Son vidas, independientemente de lo que hayan hecho”, relató Itan.

Los cuerpos “estaban decapitados, completamente desfigurados [...] sin rostro, sin media cara, sin brazos, sin piernas”, dijo mientras expresaba su desacuerdo con lo sucedido.

“Aquí en Brasil no existe la pena de muerte. Cualquier delincuente, independientemente de lo que haya hecho, debe ser arrestado y llevado ante un tribunal para que este determine su sentencia. Pero [...] en el Complexo do Alemão y el Complexo da Penha, se aplicó la pena de muerte”, aseguró el fotógrafo.

“Quienes determinaron esta pena de muerte fueron los propios policías. Ellos decidieron quién moría y quién vivía”, añadió.

“Desafortunadamente, la política de seguridad pública para las favelas siempre se ha basado en la amenaza de un rifle”, lamentó Itan.

La investigación de los hechos

Según el Secretario de la Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, habrá una investigación de los sucesos para identificar si se cometió “fraude procesal” en la operación.

Pero el funcionario habló de sus sospechas sobre la narrativa de la operación y dijo: “Tenemos imágenes de todos los cadáveres vestidos con ropa de camuflaje, chalecos antibalas y armas de guerra. Luego, varios aparecieron solo en ropa interior o en pantalones cortos, descalzos y sin nada. En otras palabras, ocurrió un milagro”.

“Parece que entraron en un portal y se cambiaron de ropa. Tenemos imágenes de personas que sacaron los cuerpos del bosque y los colocaron en una calle pública, y desnudaron a estos criminales”, agregó Curi.

El miércoles la Fiscalía Federal pidió por medio de un documento al Instituto Médico Forense de Río de Janeiro que entregue en 48 horas toda la información correspondiente a las autopsias de las personas fallecidas en el operativo.

La carta solicita al gobierno de Río de Janeiro que demuestre haber cumplido con las decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF) en el caso ADPF (Alegato de Incumplimiento del Precepto Fundamental) 635, que establece normas para la actuación policial.

El Comando Vermelho

“El Comando Vermelho nace en el interior de las prisiones, en el corazón del Estado. En la convivencia con las personas detenidas por la Ley de Seguridad Nacional. Inicialmente, se llamaba Falange da Segurança Nacional. Luego pasó a llamarse Falange Vermelha. Años más tarde, la prensa lo bautizó como Comando Vermelho”, explicó la socióloga Carolina Grillo, de la UFF, citada por BBC Mundo.

“El Comando Vermelho funciona como una franquicia. Hay varios dueños de los barrios marginales. Ninguno manda más ni menos, es una sociedad. Eso es lo que permitió al Comando Vermelho crecer a nivel nacional”, afirmó el periodista Rafael Soares citado por el mismo medio.

Soares afirmó que este grupo tiene presencia en 25 estados de Brasil.

Según un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública, el mayor negocio del Comando Vermelho son las drogas, no obstante, debido a su constante expansión, este ha diversificado sus ingresos por medio del crimen organizado, en mercados de oro, tabaco, combustibles, etc.

