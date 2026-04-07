Trump dice que “una civilización entera morirá esta noche” si Irán no abre Ormuz

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El presidente Donald Trump advirtió que “una civilización entera morirá” en Irán este martes si el régimen no acata su ultimátum.

El vicepresidente JD Vance, de visita oficial en Hungría, afirmó por su parte que las fuerzas de Estados Unidos tienen a su disposición armas que “hasta ahora han decidido no usar” en el conflicto, lo que despertó la alarma de opositores demócratas.

“Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “¿QUIÉN SABE?”, agregó.

Trump no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la “Edad de Piedra”.

El ultimátum vence a las 20:00, hora local de Washington (19:00, hora de Colombia).

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Cuando periodistas le preguntaron el lunes sobre cuáles eran sus condiciones exactas, Trump respondió: “un acuerdo que sea satisfactorio para mí”.

Irán debe renunciar totalmente a poseer un arma nuclear, enfatizó Trump.

El presidente ha dicho en ocasiones que reabrir el estrecho de Ormuz era también una condición indispensable, aunque también ha dicho que para Estados Unidos no es absolutamente necesario.

En su publicación en Truth Social el martes, el mandatario pareció dejar una puerta abierta a un acuerdo in extremis.

“Ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿QUIÉN SABE?” explicó en su mensaje.

“Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente llegarán a su fin”, aseguró.

Vance reiteró en Budapest que todas las opciones seguían abiertas.

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“Habrá muchas negociaciones” en las próximas horas, antes de que expire el ultimátum, agregó.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, también efectuó declaraciones en ese sentido.

“Esperemos contar con más noticias más tarde” dijo a periodistas.

Las declaraciones alarmistas de Trump sobre el fin de una civilización despertaron la indignación de la oposición.

Una cuenta en X vinculada a la ex vicepresidenta demócrata Kamala Harris sugirió que el gobierno Trump estaría sopesando utilizar armas nucleares, a partir de las declaraciones de JD Vance.

“Literalmente nada de lo que @VP dijo ‘da a entender’ eso, absolutos bufones”, reaccionó la Casa Blanca en una cuenta especialmente dedicada a combatir a lo que considera medios de comunicación hostiles.

“Son los desvaríos de un lunático sediento de sangre” afirmó por su parte el senador demócrata Patty Murray.

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