Crimen organizado y fraude de visas: cae red transnacional que estafó a miles de migrantes

Un comunicado de la embajada americana en Colombia anunció que 19 personas fueron detenidas hoy en EE.UU., Colombia, Ecuador y El Salvador por cargos de crimen organizado, lavado de dinero y fraude de visas.

Cinco enfrentan acusación formal en territorio estadounidense por un esquema transnacional que estafó a miles de latinoamericanos con promesas de empleo legal, engañándolos y generando perdidas de hasta USD 2.5 millones.

Según el comunicado, dos acusados fueron capturados en EE.UU. (uno en Sacramento, California, y otro en Dallas), tres estadounidenses en Medellín (Colombia), y el resto en Ecuador y El Salvador.

Los tres detenidos en Colombia enfrentarán procesos de extradición. Un acusado más, también en Colombia, continúa prófugo.

“Estos acusados están señalados de hacerse pasar por funcionarios de los Estados Unidos para enriquecerse fraudulentamente a costa de víctimas que buscaban viajar legalmente a los Estados Unidos”, dijo Matthew R. Galeotti, fiscal general Adjunto Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia.

“Según se alega, los acusados implementaron un esquema para robar decenas de miles de dólares a cientos de víctimas. La División Criminal perseguirá de manera enérgica los esquemas que socavan las leyes de inmigración y erosionan la confianza en los procesos gubernamentales”, añadió Galeotti.

Como parte del fraude, los acusados y los otros co-conspiradores se hicieron pasar por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en videollamadas e indujeron a las víctimas a realizar transferencias bancarias internacionales supuestamente para pagar tarifas exigidas por los Estados Unidos a intermediarios en al menos 16 estados de los Estados Unidos.

👉 ¿Quiénes son los delincuentes?

Edwin Alberto Correa-David supervisaba aproximadamente ocho oficinas de centros de llamadas en Medellín, incluyendo decidir qué sitios web fraudulentos utilizar, cuánto cobrar a las víctimas y qué beneficiarios de fondos en los Estados Unidos emplear como intermediarios.

Andres Giraldo-Ospina, otro de los líderes en Medellín, era responsable de la creación de múltiples sitios web fraudulentos y proporcionaban asistencia técnica a los centros de llamadas cuando los sitios web no funcionaban correctamente. Con el tiempo, también se hizo cargo de la dirección de un grupo adicional de centros de llamadas además de aquellos supervisados por Correa.

Danna Pamela Porras-Marin administraba un centro de llamadas en Medellín y daba apoyo administrativo de amplio alcance a otros centros. También obtuvo y diseñó los sitios web utilizados en el fraude.

Esteban Robledo-Correa empezó como un intermediario en los Estados Unidos y reclutó y gestionó a otros intermediarios para recibir fondos de las víctimas y después transferirlos a otros destinos. Después de regresar a Colombia, ayudó a administrar centros de llamadas en Medellín. Robledo-Correa continúa prófugo.

Julian Giraldo-Ospina, quien fue arrestado en Sacramento, California, supervisaba a un grupo de intermediarios que lavaba dinero en el área de Sacramento, y trabajaba con su hermano Andres Giraldo-Ospina en la dirección de un centro con sede en Medellín.

Viviana Urrego-Rojas, quien fue arrestada en Denton, Texas, coordinaba a intermediarios para recibir dinero de las víctimas y después enviaba los fondos de regreso a Colombia.

👉 ¿Como engañaron a las víctimas?

Las víctimas creyeron participar en un trámite real de visas laborales a EE.UU., atraídas por anuncios falsos en Facebook y páginas web fraudulentas que prometían “asistencia legal”. En realidad, fueron llevadas por un proceso elaborado y ficticio, los “asesores” (desde call centers ilegales en Colombia) fingían guiarlas con llamadas y mensajes, inventando ofertas de empleo mientras mentían descaradamente.

Hasta ahora, autoridades han interrogado a 700 damnificados, con evidencia de más de 7.000 personas captadas por la red. Con pérdidas individuales de : USD 50 a USD 90.000. Desde 2021, el esquema movió US$2,5 millones de víctimas de 15 países hacia EE.UU.

“La Oficina de Investigaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Oficina del Inspector General (USAID/OIG), trabaja en estrecha coordinación con nuestros homólogos encargados de hacer cumplir la ley para interrumpir de manera enérgica la actividad delictiva en todo el mundo y garantizar consecuencias significativas para quienes defraudan a los Estados Unidos”, afirmó Zachary Baumgart, agente especial a cargo en funciones de la USAID/OIG.

Si usted conoce a alguien o ha sido personalmente víctima de este fraude y aún no se ha puesto en contacto con las autoridades, envíe un correo electrónico aFakeVisaVictim@state.gov para presentar su informe.

