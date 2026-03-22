Trump enviará este lunes agentes de ICE a aeropuertos de EE. UU. por caos en seguridad

Un agente del DHS vigila largas filas de pasajeros en un control de la TSA en el aeropuerto de Atlanta, EE. UU. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

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Las filas en los aeropuertos de Estados Unidos se han vuelto interminables en los últimos días debido al cierre parcial del gobierno, provocado por la falta de acuerdos sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ante esta crisis, el presidente Donald Trump aseguró que este lunes los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tomarán el control para atender la situación.

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En un post en Truth Social, el presidente Trump anunció: “ICE se desplegará en los aeropuertos para apoyar a nuestros excelentes agentes de la [Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)], que han seguido trabajando pese al” cierre del gobierno causado por un bloqueo en el Senado sobre normas más duras para la aplicación de la ley migratoria federal".

Desde el inicio del cierre parcial del gobierno, más de 400 agentes de la TSA han renunciado a sus puestos, según NBC News, mientras otros reportan enfermedades. Esto ha aumentado los tiempos de espera en los controles de seguridad de la TSA en aeropuertos de todo Estados Unidos.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, rechazó con vehemencia en CNN el despliegue de agentes de ICE en aeropuertos.

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“Lo último que necesita el pueblo estadounidense es que agentes de ICE, sin entrenamiento adecuado, se posicionen en aeropuertos nacionales para potencialmente agredir o incluso matar a pasajeros”, afirmó. “Ya conocemos el comportamiento de ICE”.

El cierre parcial del gobierno se debe a un bloqueo de los demócratas en el Congreso a la financiación del DHS, tras revelarse abusos de la fuerza por parte de ICE que provocaron varias muertes en protestas y redadas migratorias. Sin embargo, la financiación también incluye a los agentes de la TSA, quienes llevan más de un mes sin recibir su salario.

Queda por verse cómo afectará a los viajeros y a la ciudadanía la presencia de los agentes de ICE en los aeropuertos, tras ser foco de tensiones y protestas por el uso indebido de la fuerza y violaciones de derechos civiles, según The Guardian.

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