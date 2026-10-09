"Tiene un historial impecable de apoyo y ha sido una seguidora leal y brillante desde el…

Además es consejera delegada de la plataforma fundada por Trump, Truth Social, que cuenta con millones de de seguidores.

Zacharia fue entre febrero y abril de 2026 la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y luego pasó a colaborar con las cadenas Fox News y Newsmax.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a la comentarista Katie Zacharia, habitual de cadenas televisivas conservadoras, como la nueva portavoz de la Casa Blanca.

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Trump ficha a Kathie Zacharia, comentarista de Fox, como portavoz de la Casa Blanca

"Tiene un historial impecable de apoyo y ha sido una seguidora leal y brillante desde el principio" aseguró Trump.

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Zacharia forma parte de la organización conservadora Fix California, fundada por un allegado de Donald Trump, Richard Grenell.

Doctora en Derecho, vivió dos años en China, entre 2011 y 2013, donde trabajó para un bufete de abogados.

Casada, Katie Zacharia tiene cuatro hijos. Zacharia asume el cargo vacante desde finales de agosto, cuando la portavoz Karoline Leavitt anunció que dejaba la Casa Blanca tras el nacimiento de su segundo hijo.

Leavitt se acaba de incorporar a la cadena Fox News. El trasvase de portavoces y responsables de prensa de una administración a los medios de comunicación, o viceversa, es habitual en Estados Unidos.

Una de las portavoces del presidente demócrata Joe Biden (2021-2025), Jen Psaki, pasó a la cadena informativa de izquierdas MSNBC (actualmente MS Now) en marzo de 2023.

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