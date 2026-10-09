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Trump ficha a Kathie Zacharia, comentarista de Fox, como portavoz de la Casa Blanca

Donald Trump nombró a Katie Zacharia, comentarista de medios conservadores y ex portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, como nueva portavoz de la Casa Blanca. La abogada también dirige Truth Social, la plataforma fundada por el presidente, y regresa al Gobierno tras colaborar con Fox News y Newsmax.

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Redacción Mundo y Agencia AFP
Washington (United States), 10/10/2026.- US President Donald Trump speaks to members of the media on the South Lawn of the White House before boarding Marine One in Washington, DC, USA, 09 October 2026. Trump is heading to Syracuse on Friday to boost Republican gubernatorial candidate Bruce Blakeman, who is trailing Governor Kathy Hochul in polls ahead of November's election. (Elecciones, Siracusa) EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación en el jardín sur de la Casa Blanca antes de abordar el Marine One en Washington, DC, EE. UU., el 9 de octubre de 2026.
Foto: EFE - Aaron Schwartz / POOL

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a la comentarista Katie Zacharia, habitual de cadenas televisivas conservadoras, como la nueva portavoz de la Casa Blanca.

Zacharia fue entre febrero y abril de 2026 la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y luego pasó a colaborar con las cadenas Fox News y Newsmax.

Además es consejera delegada de la plataforma fundada por Trump, Truth Social, que cuenta con millones de de seguidores.

"Tiene un historial impecable de apoyo y ha sido una seguidora leal y brillante desde el principio" aseguró Trump.

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Zacharia forma parte de la organización conservadora Fix California, fundada por un allegado de Donald Trump, Richard Grenell.

Doctora en Derecho, vivió dos años en China, entre 2011 y 2013, donde trabajó para un bufete de abogados.

Casada, Katie Zacharia tiene cuatro hijos. Zacharia asume el cargo vacante desde finales de agosto, cuando la portavoz Karoline Leavitt anunció que dejaba la Casa Blanca tras el nacimiento de su segundo hijo.

Leavitt se acaba de incorporar a la cadena Fox News. El trasvase de portavoces y responsables de prensa de una administración a los medios de comunicación, o viceversa, es habitual en Estados Unidos.

Una de las portavoces del presidente demócrata Joe Biden (2021-2025), Jen Psaki, pasó a la cadena informativa de izquierdas MSNBC (actualmente MS Now) en marzo de 2023.

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