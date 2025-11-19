Trump firmó la ley para la publicación de los archivos Epstein: esto es lo que viene

El presidente Donald Trump escribió que "los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras increíbles victorias". Foto: AFP - El Espectador - AFP - El Espectador

A través de un mensaje en su red social, Truth Social, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que firmó la ley para liberar los archivos Epstein, un tema que le ha provocado varias críticas, incluso desde algunos sectores de los republicanos.

Lo anterior significa que el Departamento de Justicia tiene 30 días para divulgar los documentos. Esto llegó días después de que el Congreso aprobara la publicación de los archivos. En su mensaje, el dirigente de la Casa Blanca se centró en los demócratas vinculados a Epstein y afirmó que el revuelo causado por los documentos era una distracción para perjudicar a su gobierno.

“Los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras increíbles victorias”, escribió Trump, quien mantuvo una relación amistosa con el acusado por tráfico sexual durante al menos 15 años. Sin embargo, el ahora presidente ha negado cualquier implicación o conocimiento en eso. De hecho, hace poco se refirió a Epstein como un “pervertido enfermo”.

Ahora bien, la firma del magnate no garantiza la divulgación de todos los archivos, pues hay algunas excepciones. Según la legislación, el Gobierno puede retener registros clasificados que identifiquen a víctimas o que contengan imágenes de abuso sexual infantil. También permite retener registros si estos ponen en peligro una investigación federal en curso.

Eso, de hecho, fue un argumento que ya utilizó el Departamento de Justicia para bloquear la publicación de los documentos. La entidad ha dicho que los archivos que retuvo contienen imágenes de víctimas, videos descargados de abuso sexual infantil ilegal o materiales que fueron sellados por orden judicial. En medio de esto, la fiscal general, Pam Bondi, prometió “cumplir con la ley” y proteger a las víctimas de Epstein, así como transparencia en lo que se llegue a divulgar.

