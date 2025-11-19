Logo El Espectador
Mundo
Venezuela
¿Qué aliados tiene Venezuela? La amenaza militar de EE. UU. los pone a prueba

Es poco probable que los adversarios de EE. UU. ayuden al presidente de Venezuela a repeler un ataque concertado. Pero hacen que sea más difícil derrocarlo.

Anatoly Kurmanaev | The New York Times
19 de noviembre de 2025 - 09:00 p. m.
Fotografía del líder el régimen venezolano, Nicolás Maduro.
Fotografía del líder el régimen venezolano, Nicolás Maduro.
Foto: EFE - Palacio Miraflores

Guardaespaldas cubanos, radares chinos, lanchas cañoneras iraníes y misiles rusos.

El gobierno de Venezuela ha gastado miles de millones de dólares a lo largo de los años en armas y servicios de seguridad de los adversarios de Estados Unidos, a medida que profundizaba su enfrentamiento con este país.

Ahora, las amenazas del presidente Donald Trump de intensificar la confrontación ponen a prueba estas alianzas.

Estados Unidos ha reunido alrededor de 15.000 soldados y algunos de sus buques de guerra más modernos en el Caribe, ha calificado de...

Por Anatoly Kurmanaev | The New York Times

