Trump, furioso contra los Grammy: demandaría al presentador por comentarios sobre Epstein

El comediante Trevor Noah, presentador de los Grammy, fue amenazado por el presidente Donald Trump tras una broma en la que lo vinculó a Jeffrey Epstein. Foto: EFE - JILL CONNELLY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La 68ª edición de los Premios Grammy, celebrada este domingo, no solo será recordada por los hitos musicales de artistas como Billie Eilish, sino por desatar una nueva tormenta legal y política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió ferozmente contra el presentador de la gala, Trevor Noah, amenazando con emprender acciones legales por difamación tras un comentario que vinculó al mandatario con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El chiste que detonó la furia de Trump

La controversia estalló hacia el final de la ceremonia, poco después de que Billie Eilish se alzara con el premio a la Canción del Año por su éxito “Wildflower”. Trevor Noah, quien cumplía su sexta y última gala como anfitrión, lanzó un dardo que mezcló las aspiraciones territoriales del presidente con su pasado social.

“Es un Grammy que todo artista quiere... casi tanto como Trump quiere Groenlandia”, bromeó Noah. Sin embargo, el remate fue lo que encendió la ira en la Casa Blanca: “Tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton”.

La referencia alude a “Little St. James”, la isla privada en el Caribe donde Epstein presuntamente operaba una red de tráfico sexual.

Le recomendamos: Estados Unidos da por cerrada la revisión del caso Epstein tras nuevas revelaciones

La respuesta en Truth Social

Fiel a su estilo, el presidente Trump no tardó en reaccionar. A través de su plataforma Truth Social, calificó la gala de “basura” y “prácticamente imposible de ver”. En una serie de publicaciones cargadas de adjetivos, Trump desmintió categóricamente haber visitado las propiedades de Epstein.

“Nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano. Hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí”, afirmó el mandatario, de 79 años.

Trump calificó a Noah de “perdedor total” y “presentador sin talento”, asegurando que sus abogados ya preparan una demanda millonaria. “¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!”, sentenció.

El incidente ocurre en un momento de alta sensibilidad pública. El pasado viernes, se publicaron más de tres millones de documentos relacionados con la investigación de Epstein, en los que figuran nombres de figuras poderosas como el propio Trump, Bill Clinton, Elon Musk y el príncipe Andrés.

Si bien los documentos detallan la cercanía social que Trump mantuvo con Epstein en Nueva York y Florida hasta principios de los 2000, el presidente ha negado cualquier conducta ilícita.

Además de la broma de Noah, la gala estuvo marcada por las críticas de diversas estrellas de la música hacia las recientes políticas migratorias del gobierno, caracterizadas por operativos militarizados. Con el fin del contrato de transmisión entre los Grammy y la cadena CBS, Trump aprovechó para despedir la relación con ironía, celebrando que la cadena “ya no tenga que ensuciar su señal con esa porquería”.

Hasta el momento, ni los representantes de Trevor Noah ni la Academia de la Grabación han emitido comentarios oficiales sobre las amenazas legales.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com