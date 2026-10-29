La defensa de Maduro había presentado el pasado 2 de septiembre una moción de inmunidad soberana para tumbar todos los cargos con el argumento de que el exgobernante actuaba como jefe de Estado…

La muerte del juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein, que presidía el caso contra Nicolás Maduro, sacude el juicio contra el exmandatario venezolano en un punto crítico. Hellerstein, quien falleció el miércoles por causas naturales y poco antes de cumplir 93, se disponía a decidir si Maduro puede alegar inmunidad como jefe de Estado.

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¿Le conviene a Trump? Lo que deja la muerte del juez Hellerstein en el caso contra Maduro

La defensa de Maduro había presentado el pasado 2 de septiembre una moción de inmunidad soberana para tumbar todos los cargos con el argumento de que el exgobernante actuaba como jefe de Estado extranjero. Sobre este punto, Hellerstein tenía audiencias previstas para el 17 de noviembre y el 17 de diciembre. Además, tras la última comparecencia el inicio del juicio quedó fijado para el 14 de junio de 2027.

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Después de la presentación de la moción, a Maduro y Flores se le imputaron nuevos cargos de conspiración para cometer tortura, sobre los que se declararon no culpables el 15 de octubre. Esta, curiosamente, terminó siendo una de las últimas audiencias del juez que había advertido que tendría que dedicar mucho tiempo a revisar en privado la evidencia sensible sobre dicha acusación.

Cabe destacar que la avanzada edad del juez ya había generado dudas. Hellerstein recibió críticas por asumir el caso en enero, pocos días después de cumplir 92, y meses después de que periodistas lo vieran aparentemente dormirse unos instantes durante el juicio contra la empresaria Charlie Javice.

¿Le conviene a Trump?

La lectura rápida dice que sí. Hellerstein, juez nombrado por Bill Clinton, rechazó la petición de Trump de llevar a una corte federal su caso por el pago a Stormy Daniels y bloqueó en su distrito deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, por lo que era considerado un juez rival de la Casa Blanca. Sin embargo, cabe destacar que en el expediente de Maduro su balance fue otro. Negó la libertad bajo fianza a Cilia Flores y, aunque cuestionó a la Fiscalía por bloquear los fondos para la defensa, se negó a desestimar el caso por eso.

Sin embargo, la muerte resulta desfavorable para el gobierno en este punto. En primer lugar, Trump no escoge al reemplazo. El sorteo puede caer en un juez nombrado por cualquier presidente, por lo que podría ser uno que siga la misma línea de Hellerstein. Pero el problema más grande estaría en el calendario.

Para la Casa Blanca, que presentó la operación del 3 de enero como un golpe al narcoterrorismo, una condena sería la validación política de la captura, pero cada mes de retraso aplaza esa foto. Quien llegue tendrá que empezar ese trabajo desde cero, afectando el calendario. Un nuevo juez difícilmente fallará sobre una pregunta inédita, como la inmunidad de un presidente capturado por fuerzas estadounidenses, sin estudiar meses de expediente.

En cambio, quien sale favorecida es la defensa encabezada por el abogado Barry Pollack, que desde el primer día habló de una “abducción militar”. Más tiempo para ellos significa más margen de maniobra.

Los otros casos que llevaba “serán asignados aleatoriamente a otro juez federal”, según dijo el portavoz judicial Ed Friedland al medio Politico.

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