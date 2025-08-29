Trump pide al Congreso recortar casi US$ 5.000 millones de ayuda internacional

Trump busca reducir la ayuda humanitaria, esto podría causar más de 14 millones de muertes adicionales para 2030, un tercio de estas serían niños. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso estadounidense aprobar la supresión de 4.900 millones de dólares de ayuda internacional, indicó este viernes la Casa Blanca. Este anuncio aumenta las probabilidad de parálisis del Estado federal a finales de septiembre, ya que los demócratas advirtieron que cualquier recorte a fondos ya aprobados aniquilaría una negociación para evitar el famoso “shutdown” después del 30 de setiembre.

🔑Trump y la ayuda humanitaria (las claves)

Donald Trump pidió al Congreso eliminar varios millones de dólares destinados a ayuda internacional.

La acción del presidente podría desencadenar una suspensión temporal del gobierno federal si los demócratas bloquean la propuesta.

Expertos advierten que la reducción de fondos estadounidenses para ayuda internacional podría causar más de 14 millones de muertes adicionales para 2030, un tercio de estas serían niños.

La USAID, el financiamiento de EE. UU., y los afectados

El recorte “afecta programas del Departamento de Estado así como de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y programas de asistencia internacional”, precisa la carta enviada al presidente republicano de la Cámara de Representantes y compartida por la oficina de presupuesto de la Casa Blanca.

El presidente Trump “siempre pondrá a EE. UU. primero”, escribió la oficina en X.

Según el New York Post, que reveló la información el jueves por la noche, la gran mayoría de los recortes (US$ 3.200 millones) afectarían los fondos asignados a la USAID.

Trump ya había congelado miles de millones de dólares destinados a ayuda internacional desde su regreso a la Casa Blanca y desmantelado, formalmente, a aquella agencia, que fue absorbida por el Departamento de Estado, encargado de la diplomacia estadounidense.

USAID, la agencia humanitaria más importante a nivel mundial, estaba involucrada en programas de salud y ayuda de emergencia en alrededor de 120 países.

En julio, un estudio internacional reveló que el colapso de los financiamientos estadounidenses destinados a la ayuda internacional podría provocar más de 14 millones de muertes adicionales para 2030 entre las personas más vulnerables, de las cuales un tercio serían niños.

¿Qué es un shutdown?

En Estados Unidos, un shutdown es un cierre parcial o total del gobierno federal que ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo el presupuesto o la extensión de financiamiento necesaria para que las agencias y programas gubernamentales funcionen.

Sin un acuerdo, muchas oficinas federales deben cerrar temporalmente, y los empleados no esenciales son suspendidos sin sueldo, mientras que solo los trabajadores esenciales continúan con sus funciones.

De hecho, durante la primera administración de Trump, se registró el shutdown más largo de la historia de EE. UU. Otro ejemplo es el del gobierno de Barack Obama, en el que, según cifras oficiales, 800.000 empleados federales fueron suspendidos sin recibir sueldos.

