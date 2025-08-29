Irán ejecutó, al menos, a 841 personas este año, según denuncias de la ONU

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más de 800 personas fueron ejecutadas en Irán desde el inicio del año, indicó este viernes la ONU, que denunció el uso de la pena capital como “herramienta de intimidación por parte del Estado”.

🔑Ejecuciones en Irán (las claves)

La ONU advirtió que la cifra real podría ser mayor por la falta de transparencia.

En julio se registraron al menos 110 ejecuciones, el doble que en el mismo mes del año anterior, lo que evidencia un patrón sistemático de uso de la pena de muerte para intimidar.

Además, la ONU alertó sobre la persistencia de ejecuciones públicas y la inminente condena a muerte de 11 personas, entre ellas seis vinculadas al grupo opositor Muyahidines del Pueblo.

Le recomendamos: Tragedia en Mauritania: al menos 49 migrantes mueren en el naufragio de un barco

Ejecuciones públicas y falta de transparencia

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo haber observado “un incremento significativo en el número de ejecuciones durante la primera mitad de 2025”.

“Las autoridades iraníes ejecutaron a al menos 841 personas desde el inicio del año y hasta el 28 de agosto de 2025”, dijo a la prensa la portavoz Ravina Shamdasani, advirtiendo que “la situación real” podría ser “peor, dada la falta de transparencia” de la República Islámica.

Solo en julio, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos destacó que Irán ejecutó, por lo menos, a 110 individuos, es decir, el doble de los ajusticiados en julio de 2024.

“El elevado número de ejecuciones denota un patrón sistemático de empleo de la pena de muerte como herramienta de intimidación por parte del Estado”, dijo la portavoz.

Shamdasani lamentó en particular el recurso a ejecuciones públicas en Irán, y dijo haber documentado siete casos de este tipo desde el inicio del año, que describió como “un ultraje a la dignidad humana”.

Le podría interesar: Putin se muestra fuerte ante Europa con un ataque mortal en la capital de Ucrania

La portavoz agregó que en este momento 11 personas están expuestas a ser ejecutadas de forma inminente, entre ellas seis acusados de rebelión armada por ser, supuestamente, integrantes del grupo exiliado opositor Muyahidines del Pueblo de Irán.

Cabe recordar que el país está dominado por un sistema teocrático con elementos autoritarios, donde el poder recae en el Líder Supremo (Rahbar), actualmente Ali Khamenei. Él controla los principales órganos del Estado, las fuerzas armadas (incluida la Guardia Revolucionaria Islámica) y tiene la última palabra sobre la política interior y exterior.

Según varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, la aplicación estricta de la ley islámica (sharía) y la ausencia de separación de poderes permiten la represión de la disidencia política, el silenciamiento de periodistas y la persecución de minorías étnicas y religiosas, esto sumado a la larga lista de ejecuciones públicas y demás violaciones hacia los derechos humanos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com