"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a la Falsa Cadena de Noticias CNN, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohíbe, con efecto inmediato, el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MSNOW y al medio digital Politico, a los que acusó de difundir "noticias falsas". También advirtió que la lista puede crecer.

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Trump prohíbe el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico por "noticias falsas"

"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a la Falsa Cadena de Noticias CNN, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes ‘informes’ de NOTICIAS FALSAS", escribió el mandatario en su red Truth Social.

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Trump no precisó a qué coberturas se refería. Añadió que "los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente ficciones y mentiras cuando cubren al presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América". Sobre el futuro de la medida fue claro: "Otros medios de noticias falsas se sumarán", dijo, y agregó que los demás "van después".

El anuncio cayó por sorpresa en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes trabajaban periodistas de los medios afectados.

Una guerra vieja con la prensa

El veto es un nuevo capítulo en la relación de Trump con los medios, que ha sido tensa desde su primera campaña. Durante sus dos mandatos ha insultado y amenazado a periodistas y ha presentado demandas millonarias contra medios, algo que las organizaciones de libertad de prensa ven como un intento de censura. Con frecuencia critica a los corresponsales de medios que considera «fake news» cuando entran al Despacho Oval y le hacen preguntas.

Hay dos agravios de fondo. Trump culpa a medios como CNN de haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato. También le irritó la divulgación de fotos y documentos que lo relacionaban con Jeffrey Epstein, el magnate condenado por crímenes sexuales.

El antecedente más cercano es el de The Associated Press. El año pasado, Trump la vetó en algunos eventos porque la agencia siguió usando "Golfo de México" en lugar de "Golfo de América", el nombre que él decretó.

Un presidente impopular y una base fiel

El anuncio llega en un momento delicado para el mandatario. A sus 80 años, Trump entrará en enero en la segunda mitad de su mandato inmerso en una guerra con Irán que ha disparado su impopularidad. Su base política, sin embargo, sigue fiel a su estilo abrasivo.

Con información de AFP y EFE.

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