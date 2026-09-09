Trump regaló USD 45.000 en efectivo a asistentes, según sus declaraciones financieras

Aparte de los ingresos y haberes de Harp, la información publicada en línea por la Oficina de Ética del gobierno estadounidense menciona este aporte como un «regalo en efectivo por las…

Otras dos empleadas de la Casa Blanca, Margo Martin y Chamberlain Harris, recibieron cantidades similares, según el diario The Washington Post que reveló antes las sumas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, regaló 45.000 dólares en efectivo a su asistente ejecutiva Natalie Harp, según la declaración financiera de esta última publicada por la Casa Blanca.

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Aparte de los ingresos y haberes de Harp, la información publicada en línea por la Oficina de Ética del gobierno estadounidense menciona este aporte como un «regalo en efectivo por las fiestas de fin de año» y está clasificado en la categoría de «regalos y costos de desplazamiento».

Harp, apodada como la «impresora humana» por imprimir habitualmente información para el presidente republicano, acompaña a Trump casi constantemente durante su segundo mandato y a menudo redacta mensajes en las redes sociales por él.

La mujer de 35 años gana 150.000 dólares al año como asesora especial y asistente ejecutiva del presidente, según un informe anual presentado al Congreso.

Los montos recibidos por Harp y sus colegas equivalen a un bono del 30% con respecto a su salario.

Un portavoz de la Casa Blanca defendió los regalos. Es una «práctica desde hace mucho tiempo de Trump hacer regalos de Navidad a personas de su entorno, incluidos, en ocasiones, empleados y colaboradores», dijo.

Añadió que los regalos no están relacionados con los cargos desempeñados por estas personas, de modo que son «completamente admisibles según las normas legales y éticas pertinentes».

Las tres mujeres no son las únicas que recibieron este beneficio de parte de Trump. Según el diario Washington Post, el director de operaciones de la Oficina Oval, Walt Nauta, también declaró un regalo presidencial de 20.000 dólares, además de su remuneración anual de 175.000 dólares.

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