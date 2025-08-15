Trump se pronunció sobre Gaza, la cumbre en Alaska con Putin y el juicio a Bolsonaro

Donald Trump opinó sobre el expresidente Jair Bolsonaro, y al respecto mencionó: "Creo que es un hombre honesto". Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Este jueves, el presidente Donald Trump se dirigió a la prensa durante la firma de una declaración por el 90.º aniversario de la Seguridad Social para tratar distintos temas de actualidad.

Entre ellos mencionó la presencia de la Guardia Nacional en Washington, la reunión que sostendrá este viernes en Alaska con el presidente ruso, Vladímir Putin, la participación de periodistas en Gaza y la relación comercial de Estados Unidos con Brasil. Además, el mandatario calificó las acciones contra el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, como “un intento de ejecución política”.

Donald Trump se refirió a la cumbre que mantendrá con Vladímir Putin en Alaska y a la posible presencia de Zelenski y líderes europeos, si su encuentro con el líder del Kremlin “va bien”.

El presidente calificó como “un intento de ejecución política” el juicio contra Bolsonaro y mencionó los aranceles aplicados a Brasil.

El líder estadounidense defendió la presencia de la Guardia Nacional en Washington y propuso permitir que periodistas ingresen a Gaza para observar los esfuerzos humanitarios.

Situación con Brasil y Bolsonaro

Trump afirmó conocer personalmente a Bolsonaro y lo describió como “un hombre honesto”. De hecho, afirmó que “Brasil tiene leyes muy malas. Detuvieron a un presidente y lo encarcelaron, o intentan encarcelarlo, y yo lo conozco. Les puedo asegurar que soy muy bueno con la gente. Creo que es un hombre honesto”.

Además, subrayó que los aranceles aplicados a Brasil reflejan la dificultad en la relación comercial, y mientras habló de los vínculos bilaterales, reiteró que el país suramericano “intenta llevar a cabo una ejecución política con Bolsonaro”. Agregó: “Me parece terrible”. También mencionó que aplicó un gravamen del 50 % debido a aquellas dificultades con la conexión entre los Estados.

Cumbre en Alaska con Putin y Zelenski

Sobre la reunión en Alaska, Trump explicó que la primera será con el presidente de Rusia, mientras que la segunda podría incluir al mandatario ucraniano y a algunos líderes europeos. “Tenemos una reunión con Putin mañana. Creo que será una buena reunión, pero la más importante será la segunda: con Putin, Zelenski y yo mismo. Quizás llevemos a algunos líderes europeos, quizás no. No lo sé. Va a ser muy importante. Veremos qué sucede”, señaló.

En cuanto a la relación entre Putin y Zelenski, expresó: “Veremos si se llevan bien. Y si lo hacen, será genial. Estoy seguro de que nos llevaremos bien”, y calificó la guerra de Ucrania como la “más difícil” de su segundo mandato.

Gaza y la Guardia Nacional en Washington

Trump se mostró a favor de que periodistas entren en Gaza “para que vean los esfuerzos humanitarios” de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos Sobre la militarización de Washington, defendió el despliegue de la Guardia Nacional, describiendo la ciudad como afectada por la delincuencia, aunque los datos oficiales muestran que la criminalidad está en su nivel más bajo en 30 años. El presidente aseguró que los registros fueron manipulados por las autoridades locales.

