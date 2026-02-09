“Nadie le entendió una palabra”: Trump sobre espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante su actuación en el descanso del Super Bowl en Santa Clara, California, Estados Unidos, junto a Lady Gaga. Foto: EFE - -

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!“, dijo el presidente en la red social Truth Social.

Y agregó: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.

Trump se había opuesto anteriormente en público a la designación de Bad Bunny como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo llegó a calificar como “una horrible elección”.

Trump sobre el show de Bad Bunny: “una bofetada para EE. UU.”

Pero hoy añadió que el espectáculo del artista fue «una bofetada» para Estados Unidos.

“No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, denunció.

Le recomendamos: Los otros hilos de los archivos de Epstein en Colombia

Bad Bunny ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, y el año pasado decidió no llevar su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ a EE. UU. para evitar redadas.

Más recientemente, en la entrega de los premios Grammy manifestó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, antes de añadir “fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)“.

El puertorriqueño hizo hoy historia al ser el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español.

La Casa Blanca publica ‘Make America Great Again’ durante show de Bad Bunny en el Super Bowl

La cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X publicó un mensaje con el lema ‘Make America Great Again’ (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) al empezar el concierto de Bad Bunny durante el descanso del Super Bowl LX.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN 🇺🇸 — The White House (@WhiteHouse) February 9, 2026

La publicación se limitó a ese mensaje, que ha acompañado al presidente estadounidense, Donald Trump, desde su campaña para las elecciones presidenciales que ganó en 2016.

Vea también: “Secuestrado”: se llevaron a Juan Pablo Guanipa de nuevo, a pocas horas de su liberación

Trump se ha mostrado públicamente contrario a la designación del artista puertorriqueño como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo ha calificado como “una horrible elección”.

El presidente había manifestado inicialmente su deseo de asistir en persona al partido que enfrenta hoy a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), pero acabó dando marcha atrás.

Otros miembros de la Administración Trump, como el secretario de Guerra Pete Hegseth, afirmaron en redes sociales que estaban viendo el concierto alternativo al de Bad Bunny impulsado por la organización conservadora Turning Point, como crítica por la elección del puertorriqueño.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com