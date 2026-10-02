"Si añadimos a Venezuela, tendremos el 58 % del combustible del mundo. Ahorrar un vaso de combustible como este es ridículo", dijo Trump antes de dejar caer el vaso al suelo y derramar el agua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiró al suelo el jueves un vaso de agua durante un acto político en Texas para comparar el ahorro de pequeñas cantidades de combustible con el volumen de petróleo que, según afirmó, podría representar la incorporación de Venezuela a los recursos energéticos estadounidenses.

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Trump tira un vaso de agua para comparar ahorro de combustible con el petróleo venezolano

El mandatario añadió que existen ordenadores y sistemas para controlar el consumo de combustible, pero sostuvo que ese tipo de medidas "no funcionaron bien".

Trump dumps a glass of water on the ground during his speech:



"I'm not a big drinker of water" pic.twitter.com/8GVzMX3oZV — Headquarters (@HQNewsNow) October 1, 2026

Trump ha defendido un aumento de la producción energética estadounidense y ha señalado en distintas ocasiones las reservas petroleras de Venezuela como un recurso estratégico.

El presidente estuvo en Texas y Oklahoma como parte del inicio de su campaña para las elecciones legislativas de noviembre.

Durante un acto en una planta de camiones Peterbilt, en Denton, respaldó a candidatos republicanos y defendió su política económica y energética.

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