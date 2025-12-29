Trump y Netanyahu: indultos, paz en Gaza, presión a Irán y más acuerdos clave

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (i), a su llegada este lunes para una reunión con el presidente de EE.UU., Donald Trump (d). Foto: EFE - EFE

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunieron este 29 de diciembre de 2025 en Mar-a-Lago, Florida, en un encuentro de dos horas calificado como “bastante productivo”.

La cita, cargada de elogios mutuos, se centró en estabilizar Medio Oriente tras la tregua de octubre en Gaza, con Trump llamando a Netanyahu “héroe” y “el mejor primer ministro de Israel”.

Ambos líderes avanzaron en la segunda fase del alto el fuego gazatí, amenazaron a Irán con “infierno” por su programa nuclear y discutieron desarme de Hamás, gobierno palestino tecnocrático y cese de hostilidades con Hezbollah, marcando un giro agresivo en la política regional de la nueva administración Trump, según CNN.

Estas son las claves de los puntos más importantes de la reunión:

Segunda fase de tregua en Gaza

Avance en desarme inmediato de Hamás, retirada israelí y despliegue de fuerza internacional. Ambos líderes acordaron acelerar el plan de octubre para liberar rehenes restantes y transferir control a fuerzas árabes moderadas, con EE.UU. garantizando financiamiento para reconstrucción limitada en Gaza, según CNN.

Gobierno palestino

Propuesta de administración tecnocrática supervisada por EE.UU. para evitar retorno de Hamás. Netanyahu insistió en vetos de seguridad para exmiembros terroristas, mientras Trump prometió presión diplomática sobre Arabia Saudí y Emiratos para legitimar el nuevo ente.

Amenaza a Irán

Trump advirtió “infierno” si Irán acelera misiles balísticos o programa nuclear. Reiteró su doctrina de “máxima presión” con sanciones renovadas y apoyo incondicional a strikes preventivos israelíes contra instalaciones en Teherán, según CNN.

Alto el fuego con Hezbollah

Discusión sobre cese de hostilidades en Líbano y seguridad fronteriza con Siria. Acordaron monitoreo conjunto por drones estadounidenses y despliegue de cascos azules reforzados, con ultimátum al régimen sirio para cortar suministros iraníes.

Elogios mutuos

Trump llamó a Netanyahu “héroe” y “el mejor primer ministro de Israel”. Netanyahu reciprocó alabando la “fuerza moral” de Trump en la región, fortaleciendo su alianza personal pese a tensiones previas con la administración Biden.

Indulto por corrupción

Netanyahu pidió apoyo de Trump para su juicio en Israel. Trump prometió intervenciones diplomáticas y presión sobre aliados israelíes para archivar cargos, comparándolo con sus propios casos judiciales resueltos, según La Jornada.

Diferencias en Cisjordania

Trump criticó violencia de colonos, pero respaldó soberanía israelí. Netanyahu defendió asentamientos como “derecho histórico”, mientras Trump propuso anexión gradual a cambio de moratoria en expansiones controvertidas, según CNN.

Próximos pasos

Trump anunció posible viaje a Israel y más reuniones para implementación. Planean cumbre con líderes árabes en enero para formalizar gobernanza gazatí y nuevo pacto de defensa contra amenazas nucleares.

