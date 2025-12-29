“Mentiras rusas típicas”: Zelensky acusa a Moscú de sabotear la paz

Imagen del presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con Donald Trump en Palm Beach, Florida. Foto: EFE - PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT

Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia del presidente Vladimir Putin y anunció que “revisará” su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra tras este ataque.

Tras el anuncio del Kremlin de haber frustrado un presunto ataque ucraniano con drones contra la residencia de Vladímir Putin, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski calificó la versión como “mentiras típicas rusas” y advirtió que Moscú recurre “de nuevo” a declaraciones peligrosas para minar los esfuerzos diplomáticos con EE.UU. y frenar el fin del conflicto.

“No está bien”, dijo sobre el ataque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y añadió que estaba “muy enfadado por ello”.

“Es un período delicado. Este no es el momento adecuado”, añadió.

Las acusaciones de Moscú siembran dudas sobre el futuro de las negociaciones diplomáticas que se desarrollan desde noviembre para intentar poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En un comunicado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Ucrania lanzó por la noche 91 drones contra la “residencia oficial” del presidente ruso en la región de Nóvgorod. No obstante, aseguró que todos los aparatos fueron derribados por la defensa aérea.

Este ataque, prosiguió, “se llevó a cabo en plena fase de intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la resolución del conflicto ucraniano y no quedará sin respuesta”.

“Aún otra mentira de la Federación de Rusia”, denunció el mandatario ucraniano durante un intercambio virtual con periodistas. “Ellos (Rusia) no quieren que termine la guerra”, zanjó.

Paralelamente, Putin mantuvo el lunes una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, para intercambiar impresiones sobre los avances de las negociaciones tras la reunión del domingo en Florida entre Trump y Zelenski. La conversación fue “positiva”, indicó la Casa Blanca.

Sin embargo, según el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin dijo a su homólogo estadounidense que la posición de Rusia sobre s en la fase anterior” y sobre las soluciones planteadas sería “reexaminada” tras el “ataque terrorista” de Kiev.

Acusaciones de drones tensan las negociaciones

Zelenski y negociadores de Kiev mantuvieron el lunes una conversación telefónica con el enviado estadounidense Steve Witkoff sobre los próximos pasos de las negociaciones.

El presidente ucraniano afirmó más temprano el lunes que Estados Unidos ofreció a Kiev garantías de seguridad “sólidas” frente a Moscú por 15 años prorrogables.

Asimismo, Zelenski consideró que la presencia de “tropas internacionales” en Ucrania, una posibilidad que el Kremlin ha descartado en el pasado, supondría una garantía de seguridad necesaria y “real” que reforzaría la confianza de los ciudadanos y de los inversores ante el riesgo de una nueva agresión rusa.

La nueva versión del plan para poner fin al conflicto propone que el frente quede congelado en las posiciones actuales y no ofrece ninguna solución inmediata a las reivindicaciones territoriales de Rusia, que controla cerca del 20 % del territorio ucraniano.

La anterior versión del esquema presentado por Washington hace casi un mes fue enmendado a petición de Kiev porque lo consideraba demasiado favorable a Moscú.

El nuevo documento también deja fuera dos exigencias clave del Kremlin: la retirada de las tropas ucranianas de la región de Donetsk, en la cuenca industrial del Donbás, en el este del país; y que Ucrania se comprometa legalmente a no adherirse a la OTAN.

Según Zelenski, quedan dos temas sin resolver: el funcionamiento de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, y la cuestión territorial.

