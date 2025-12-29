Cada vez más adultos mayores en EE. UU. mueren sin recibir atención médica, según estudio

Una persona sostiene un cartel manifestando igualdad en las condiciones de salud este miércoles, en las calles de Nueva York. Foto: EFE - Ángel Colmenares

Un nuevo estudio liderado por investigadores de las universidades de Brown y Harvard revela que aumenta el número de estadounidenses que mueren mientras permanecen en listas de espera para recibir atención médica de Medicare, según la revista Futurity.

Entre 2012 y 2022, las muertes entre adultos de 18 a 64 años crecieron un 27 % en Estados Unidos, de acuerdo con un análisis de datos federales de mortalidad en los 50 estados.

La tendencia fue aún más marcada entre adultos negros, cuyas muertes prematuras aumentaron un 38 % en esa década, frente al 28 % registrado entre la población blanca.

A escala nacional, las muertes prematuras entre adultos pasaron de 243 por cada 100.000 habitantes en 2012 a 309 en 2022. Los adultos negros registraron tasas consistentemente superiores a las de los blancos: en 2012, alcanzaron 309 por cada 100.000 frente a 247 en blancos; para 2022, escalaron a 427 y 316 por cada 100.000, respectivamente.

“Debido a que la mortalidad prematura afecta de forma desproporcionada a los afroamericanos, el diseño actual del programa Medicare integra efectivamente la inequidad estructural en un sistema que se suponía que debía ser universal”, afirmó Jose Figueroa, coautor del estudio y profesor asociado de políticas sanitarias en la Universidad de Harvard, para Futurity.

👉 ¿Qué es Medicare?

Medicare es un programa federal de seguro de salud en Estados Unidos diseñado principalmente para personas mayores de 65 años, así como para algunos adultos más jóvenes con discapacidades graves o enfermedades renales terminales.

Para acceder, generalmente se requiere haber cotizado al Seguro Social durante al menos 10 años o ser cónyuge de alguien que lo haya hecho; el programa no cubre todos los gastos médicos ni los cuidados a largo plazo, por lo que muchos beneficiarios complementan la cobertura con seguros privados.

“Estas son personas que contribuyen a Medicare toda su vida, pero nunca viven lo suficiente para usarlo”, aseguró la autora principal del estudio, Irene Papanicolas, profesora de servicios de salud, políticas y práctica en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, para la revista Futurity.

En teoría, Medicare, el programa federal creado en 1965 busca reducir los costos de salud para poblaciones vulnerables —como personas mayores de 65 años y personas con discapacidad—, aunque enfrenta críticas persistentes por las largas listas de espera y las desigualdades en el acceso a los servicios, según Futurity.

📌 ¿Por qué falla?

El grupo de investigación analizó los archivos de inscripción a Medicare y los registros de defunciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., y constató que la población estadounidense envejece como nunca antes y que el número de personas mayores de 65 años seguirá en aumento. Sin embargo, el acceso a la cobertura sanitaria ya no coincide con el momento en que se concentran las necesidades médicas más urgentes,según Futurity.

“Lo más preocupante es que estas desigualdades no están disminuyendo, sino que se están profundizando en casi todos los estados”, asegura la investigación.

Las disparidades en Medicare se refieren a desigualdades sistemáticas en el acceso y la calidad de la atención médica, que impactan de forma desproporcionada a minorías raciales y étnicas como afroamericanos, hispanos y nativos americanos.

Estas poblaciones enfrentan tasas más altas de ingresos hospitalarios por condiciones prevenibles, como diabetes mal controlada o hipertensión, debido a la falta de chequeos preventivos y de atención primaria oportuna, lo que conduce a complicaciones graves, según Cencora.

