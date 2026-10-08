Varios medios locales precisaron que se trata de un agente de ICE. Consultado por la AFP, el organismo no respondió de inmediato.

"Agentes federales de las fuerzas del orden" están implicados en los hechos, en el barrio de Marble Hill, indicó la policía de Nueva York, sin especificar la agencia.

Un hombre resultó herido de bala el jueves por un agente de la policía federal de inmigración (ICE) durante una operación en el distrito del Bronx, en Nueva York, según informaron autoridades y varios medios locales.

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Un agente de ICE hiere de bala a un hombre durante un operativo en Nueva York

"La persona herida de bala fue trasladada a un hospital cercano. Actualmente está consciente y recibe atención médica", precisó la policía. La New York Immigration Coalition, que defiende los derechos de los migrantes, reaccionó ante el nuevo incidente que involucra a la policía de inmigración.

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"Este incidente nos recuerda una vez más la violencia desenfrenada e incontrolada que el ICE propaga en nuestras comunidades", señaló la organización en un comunicado.

"Exigimos una investigación inmediata sobre este tiroteo, la publicación de las imágenes de las cámaras corporales y que los agentes del ICE que hicieron un uso excesivo de la fuerza rindan cuentas", añadió.

La ciudad de Nueva York, bastión demócrata, mantiene una relación particularmente distante con la policía federal de inmigración, con la que limita su cooperación al máximo.

Esto no ha impedido una fuerte intensificación de la actividad de la agencia en la metrópolis desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

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