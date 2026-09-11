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Un “Dunkerque moderno”: la Nueva York del 11-S que no vimos

Tras 25 años del 11 de septiembre de 2001, la memoria colectiva se quedó con las dos torres cayendo y un cielo azul despejado que se pintó de gris durante meses. Pocos recuerdan lo que vino esa misma noche, cuando la isla se quedó con pocas posibilidades de escapar de la nube de polvo que la había atrapado.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
11 de septiembre de 2026 – 10:27 a. m.
11-S: el día que volcó la migración a un asunto de seguridad y antiterrorismo
Los atentados contra las Torres Gemelas fueron un golpe muy fuerte no solo para los neoyorquinos, en un país que solo había vivido una situación como esta a través del cine o los noticiarios y que dio un vuelco a la vida de todos.
Foto: AFP - ANDREA BOOHER

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«Empezamos a tratar de comunicarnos con nuestros familiares, pero no pudimos. Las comunicaciones se pararon y no hubo cómo decir que estábamos bien», recuerda Viviana Bergesio, colombiana que trabajaba en el Sofitel de Manhattan durante los ataques del 11 de septiembre de 2001. Tanto las líneas fijas como las de celulares quedaron saturadas o se cayeron por completo, y no volvieron a la normalidad sino hasta tres días después.

Ella estaba en una bodega de Manhattan comprando algo de comer antes de entrar a trabajar cuando alzó la vista al…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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