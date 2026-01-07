Logo El Espectador
“Un honor hablar con el presidente de Colombia”: Trump y Petro se reunirán en Washington

Los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro hablaron este miércoles por teléfono.

Redacción Mundo
08 de enero de 2026 - 12:17 a. m.
Gustavo Petro y Donald Trump, presidentes de Colombia y de Estados Unidos.
Foto: EFE - Doug Mills / POOL / Carlos Ortega
“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”.

Así comenzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un mensaje en su red social, Truth Social, en la que también agradeció la conversación con el mandatario al que ha llamado “enfermo” y “narcotraficante”.

“Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, añadió.

En el mensaje contó también que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia [Rosa Villavicencio] “están realizando los arreglos necesarios”.

“La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, anticipó.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Mundo

Olegario (51538)Hace 1 minuto
Esa es la idea. Muy difícil, señor Petro?
