“Un honor hablar con el presidente de Colombia”: Trump y Petro se reunirán en Washington

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”.

Así comenzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un mensaje en su red social, Truth Social, en la que también agradeció la conversación con el mandatario al que ha llamado “enfermo” y “narcotraficante”.

“Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, añadió.

En el mensaje contó también que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia [Rosa Villavicencio] “están realizando los arreglos necesarios”.

“La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, anticipó.

