Juez ordena liberar a Mahmoud Khalil, líder estudiantil propalestino en EE. UU.

Varias personas marcharon durante una manifestación frente al Centro de Detención La Salle, donde el exestudiante de posgrado de Columbia, Mahmoud Khalil, ha estado detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos desde su arresto. Foto: EFE - CHANSEY AUGUSTINE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un juez federal le ordenó este viernes al gobierno de Donald Trump que ponga en libertad a Mahmoud Khalil, uno de los líderes de las protestas propalestinas en la Universidad de Columbia, que lleva detenido más de tres meses, informó la prensa local.

Khalil, casado con una estadounidense y con residencia legal en Estados Unidos, es el único manifestante propalestino que sigue detenido en el marco de la embestida de la administración republicana para poner fin a lo que considera antisemitismo en las universidades del país norteamericano.

Durante una vista celebrada este viernes en un tribunal del estado de Nueva Jersey, el juez Michael Farbiarz decretó que Khalil debe ser liberado.

Aunque no pesa ninguna acusación judicial sobre este graduado de Columbia, que durante su detención ha sido padre de su primer hijo, el secretario de Estado, Marco Rubio, alegó que las actividades de Khalil pusieron los intereses de Estado Unidos en riesgo.

El pasado 11 de junio, el juez Farbiarz dictaminó que Khalil no puede ser detenido o expulsado sobre dichas acusaciones y dio plazo hasta el viernes de la semana pasada para su liberación, pero el Gobierno se negó al alegar que hubo irregularidades en su solicitud para la obtención del permiso de residencia.

Este viernes, el togado determinó que esas alegaciones no justifican su detención, que es “muy, muy inusual”, según el diario digital Politico.

La decisión de este viernes supone una victoria para Khalil, detenido el pasado 8 de marzo en su residencia de Columbia y desde entonces trasladado a una cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana, a 2.000 km de Nueva York.

Él fue el primero de varios estudiantes arrestados por la administración Trump tras participar en las protestas que sacudieron a las universidades del país para pedir el fin de la guerra de Israel en Gaza.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com