El juez distrital Timothy Kelly determinó que el gobierno de Trump debe permitir a…

Los tres medios presentaron una demanda conjunta para levantar la veda en su contra.

Trump excluyó del cubrimiento a los tres importantes medios estadounidenses en septiembre por publicar lo que calificó como "noticias falsas".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el miércoles que apelará la decisión de un juez federal de bloquear la orden del presidente Donald Trump de impedir el acceso a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca.

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Un juez ratifica acceso de CNN y otros medios a la Casa Blanca: el gobierno apelará

El juez distrital Timothy Kelly determinó que el gobierno de Trump debe permitir a los periodistas el acceso a la Casa Blanca mientras avance la demanda.

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Kelly dijo que los medios probablemente "logren imponerse no solo con su reclamo por el debido proceso, sino también con sus dos reclamos basados en la Primera Enmienda" a la Constitución.

La Primera Enmienda protege el derecho a la libertad de prensa.

Trump bloqueó el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca el 18 de septiembre por considerar que divulgaron lo que calificó de "ficciones y mentiras".

Una orden judicial preliminar restauró las credenciales de la Casa Blanca de los periodistas. Esa medida se vence el jueves.

Ahora el juez extendió la orden para que los periodistas de los medios vetados accedan a la Casa Blanca mientras avance el proceso judicial.

"El presidente Trump posiblemente vetó a los demandantes de la Casa Blanca porque cree que su cobertura en general es imprecisa y tendenciosa en su contra", señaló Kelly.

Trump ha atacado por mucho tiempo a los medios que hacen coberturas críticas de su gestión y su persona y se ha referido a los medios como "enemigos del pueblo".

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