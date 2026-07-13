Un muerto en Maine en el segundo tiroteo fatal con participación de ICE en una semana

Foto de referencia. La policía se enfrenta a manifestantes que protestan contra agentes del Servicio de Inmigración (ICE). Foto: EFE - Olga Fedorova

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Una persona murió este lunes durante un tiroteo en Biddeford, en el estado de Maine, en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según confirmó el presidente de la Cámara de Representantes del estado, Ryan Fecteau.

El hecho se produce apenas seis días después de que un agente federal matara a Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano durante un retén de tránsito en Houston, Texas, un caso que ya había desatado protestas masivas y exigencias de rendición de cuentas hacia la agencia.

Fecteau precisó que la Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública de Maine ya estaban en la escena recabando información y que se espera que el FBI también investigue. La policía de Biddeford confirmó por su lado que respondió a un incidente con personal de ICE en el lugar y que se limitó a brindar seguridad perimetral, mientras remitió todas las consultas sobre lo ocurrido directamente a la agencia federal.

Ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han respondido las solicitudes de comentarios de los medios estadounidenses.

La congresista demócrata por Maine, Chellie Pingree, dijo sentirse “perturbada y molesta” al conocer la noticia, y preguntó por qué los agentes estaban en Maine.

Este estado, el más nororiental de EE. UU., no ha sido ajeno a los operativos migratorios intensivos de ICE pese a su distancia con los flujos migratorios del sur que persigue la administración de Donald Trump. En enero, el gobierno federal desplegó allí una ofensiva bautizada “Operation Catch of the Day”, que llevó a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y a otras organizaciones a demandar a agentes federales, a quienes acusaron de “secuestrar a un inmigrante con estatus legal” durante ese operativo.

Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de la persona muerta en Biddeford ni las circunstancias exactas del tiroteo. Grupos comunitarios como Maine Resists y Project Relief ya empezaron a organizarse en respuesta al tiroteo convocando una concentración de emergencia al mediodía.

El caso de Salgado en Houston: el migrante al que le dispara ICE

Salgado Araujo, un hombre mexicano se dirigía a su trabajo en una camioneta, luego de recoger a sus compañeros para una obra de construcción, cuando fue interceptado por agentes de ICE. Según video de una cámara de seguridad obtenido por la afiliada de CBS en Houston, los agentes migratorios en vehículos sin identificación siguieron a Araujo antes de dispararle.

El DHS explicó que los oficiales creyeron que uno de los hombres en la camioneta se parecía a alguien que buscaban, y que Araujo intentó atropellar a un agente, quien disparó en defensa propia.

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Sin embargo, el abogado de dos de los ocupantes del vehículo que conducía Salgado, Hugo Balderas-Ibarra, ofreció una versión distinta, asegurando que el agente disparó a través de la ventana del lado del pasajero cuando la camioneta ya estaba estacionada.

Los oficiales involucrados no portaban cámaras corporales ni tenían cámaras de tablero en sus vehículos, por lo que el FBI investiga el caso sin ese respaldo audiovisual.

Los dos tiroteos reavivaron los reclamos de rendición de cuentas hacia ICE, un debate que ya había alcanzado un punto álgido a comienzos de este año, cuando agentes federales de inmigración mataron a Renee Good, una madre de 37 años, y a Alex Pretti, una enfermera de cuidados intensivos de la misma edad, durante un operativo de la administración Trump en Minneapolis.

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