La presidenta de la junta del condado de Cobb, Lisa Cupid, dijo que…

Sin embargo, testigos han dicho en medios locales de comunicación que vieron a un hombre salir expulsado de la atracción.

Por el momento las autoridades no han confirmado cómo murió la persona ni cómo resultaron heridas las otras en el incidente ocurrido en el popular parque Six Flags Over Georgia.

Una persona murió y varias resultaron heridas en un "incidente" el lunes en una montaña rusa de un parque temático en Georgia, en Estados Unidos, según informaron las autoridades.

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Un muerto y varios heridos por incidente en otra montaña rusa de Six Flags en EE. UU.

La presidenta de la junta del condado de Cobb, Lisa Cupid, dijo que detectives de la unidad de delitos graves del condado estaban investigando lo sucedido.

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"Hoy ocurrió una terrible tragedia en Six Flags Over Georgia", señaló Cupid en un comunicado. "No puedo imaginar el horror que presenciaron los visitantes y empleados, y me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido", añadió.

Un portavoz de Six Flags dijo a medios estadounidenses que el parque y las autoridades locales respondieron de inmediato y que estaban cooperando plenamente con los funcionarios locales.

"Estamos profundamente apenados por el incidente que afectó a un visitante en nuestro parque hoy", afirmó el portavoz.

El operador de parques temáticos Six Flags, que tiene propiedades en toda Norteamérica, ha cerrado temporalmente nueve montañas rusas similares en seis parques "por extrema precaución".

Las autoridades no precisaron qué atracción estuvo involucrada en el incidente en Georgia, pero medios locales la identificaron como la montaña rusa Goliath.

Según el sitio web del parque, la montaña rusa alcanza velocidades máximas de 113 km/h y alturas de 61 metros.

El incidente se produce después de que Six Flags decidiera el mes pasado cerrar definitivamente la X2, una popular montaña rusa en su parque temático de California, luego de que decenas de personas afirmaran haber sufrido daños cerebrales luego de haber subido a esa atracción. Por esta razón, las autoridades iniciaron una investigación.

De acuerdo con la Associated Press, hay al menos tres demandas relacionadas con la X2, mientras que la compañía llegó recientemente a un acuerdo en otro litigio por homicidio culposo impulsado por la familia de una persona de 22 años que falleció tras subirse a la montaña rusa de California en 2022. Su dictamen médico decía que la muerte se debió a un traumatismo craneoencefálico contundente.

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