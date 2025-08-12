Congresistas de EE. UU. visitarán Colombia en medio del luto por Miguel Uribe

En una entrevista de este año, el senador Bernie Moreno calificó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como un “socialista rabioso”. Foto: AFP - Agencia AFP

Una delegación de congresistas de Estados Unidos, encabezada por el republicano, Bernie Moreno, y el demócrata, Rubén Gallego, viajará esta semana a Colombia para reunirse con el presidente Gustavo Petro y otros líderes políticos, con el fin de abordar temas como el crimen organizado, el clima de negocios y la influencia de China, según declaró Gallego.

La visita, que se desarrollará en Cartagena y Bogotá, coincide con la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado en Bogotá.

🔑Congresistas de EE. UU. viajarán a Colombia (claves por si tiene afán)

Una delegación de congresistas estadounidenses se reunirá con el presidente Gustavo Petro y líderes políticos para tratar temas como crimen organizado, negocios e influencia de China.

La visita, que incluye paradas en Cartagena y Bogotá, coincide con la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay.

El senador Moreno, electo por Ohio y nacido en Colombia, y Gallego, cuya madre es colombiana, son los primeros legisladores colombo-estadounidenses en el Congreso de EE. UU.

Lo que se sabe de la visita

Moreno no ha publicado muchos detalles de su visita. Por otro lado, se sabe es que Gallego llegará la ciudad de Cartagena el jueves, con el fin de reunirse con algunos partidos, alcaldes y líderes empresariales.

El día siguiente, los senadores irán a Bogotá, participarán en una conferencia de prensa del Consejo Atlántico y se encontrarán con el mandatario Petro, a quien Moreno calificó como un “socialista rabioso”, el cual “el pueblo colombiano no soporta” y, además, aseguró que “se desharán de él en las próximas elecciones”.

Una agenda marcada por el luto político

En un comunicado, Gallego precisó que no se reunirá con el expresidente Álvaro Uribe, quien cumple una pena de prisión domiciliaria tras ser condenado en primera instancia a doce años por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Por otro lado, los senadores lamentaron la muerte de Miguel Uribe Turbay.

“Miguel Uribe representó lo mejor de Colombia. Que descanse en paz, que su espíritu guíe a Colombia hacia el futuro y que esta terrible situación despierte un sentimiento de reconciliación y dirección para los colombianos”, indicó Moreno en la red social X.

Por su parte, el demócrata expresó: “Mis condolencias están con los seres queridos de Miguel Uribe. La violencia no tiene cabida en la política: debemos rechazar el extremismo y proteger la democracia y el futuro de Colombia”.

