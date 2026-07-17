Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el sur de México: se sintieron sismos en otros estados

Imagen de referencia de la bandera de México. Foto: Pixabay - Pixabay

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Un terremoto de magnitud 7,4 se registró este viernes en el sur de México, con epicentro en la Ciudad Hidalgo (estado de Chiapas), cerca de la frontera con Guatemala, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas mortales o daños graves. Minutos más tarde, más sismos se registraron en la zona y también fueron perceptibles en otros estados.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó en su cuenta de X que se encuentra “activa” y en “constante monitoreo” sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles.

El personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentra desplegado en distintas zonas de Chiapas para realizar “recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones”, añadió la dependencia estatal.

Ha habido varias réplicas, además de que se reportó un temblor de magnitud 4,5 en el estado de Guerrero sin que hasta el momento se tenga reporte de daños, de acuerdo con la información que circula en el medio Milenio. El movimiento telúrico en Chiapas también se sintió en Veracruz, donde edificios de oficinas públicas y empresas privadas fueron evacuados. Tabasco también reportó algo similar.

Asimismo, las autoridades notificaron que se produjo otro sismo de menor magnitud (6,8) en el estado colindante de Oaxaca, cuyo gobernador, Salomón Jara, aclaró que se percibió con “intensidad moderada”.

“De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población. Hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración”, publicó el mandatario estatal en sus redes sociales.

Desde el Gobierno federal, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, afirmó que “no hay ningún problema, no hay afectaciones graves en tema marítimo”. México es un país con gran actividad sísmica, especialmente en estados del sur, entre ellos Chiapas, Oaxaca o Guerrero.

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