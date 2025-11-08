Un tornado devastador golpeó a Brasil, sede de la cumbre de cambio climático de la ONU

Personas caminan en medio de los escombros causados por un tornado en Río Bonito de Iguaçu (Brasil). Foto: EFE - Sergio Ranalli

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un tornado devastador arrasó un estado del sur de Brasil, lo que dejó al menos seis muertos y 750 heridos, nueve de ellos graves, según informaron las autoridades locales. El epicentro de la destrucción fue la ciudad llamada Río Bonito de Iguaçu, a pocos días del inicio de la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, prevista del 10 al 21 de noviembre en Belém do Pará.

Ratinho Júnior, gobernador del estado de Paraná, describió el tornado como una “catástrofe sin precedentes”. Según Simepar, el servicio meteorológico estatal, los vientos pudieron superar los 250 km/h, afectando aproximadamente al 90 % de las viviendas y edificios comerciales del municipio. En declaraciones al medio O Globo, el funcionario añadió: “En los últimos 30 o 40 años, no habíamos visto un tornado con esa fuerza. Ha arrasado silos y gasolineras”.

Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció el envío de operarios de protección civil y de ayuda humanitaria. De hecho, el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes, escribió en la red social X que “están trabajando (...) en el envío de equipos” y en el “apoyo a las acciones de reconstrucción”.

Las imágenes aéreas mostraron la destrucción causada por el tornado: techos arrancados de los edificios, y algunos de ellos reducidos a escombros. Según un informe publicado el sábado por la Defensa Civil, más de 1.000 personas quedaron desplazadas o sin hogar. Se trabaja en el restablecimiento de los servicios de agua y luz, además de que se está coordinando la distribución de alimento entre la población afectada.

“Es un escenario de guerra”, declaró ante el portal G1 el coronel Fernando Schunig, director de Defensa Civil de Paraná. Por su parte, Nereu Sabadini, de 51 años, le relató a la agencia AFP: “Desafortunadamente, estoy sin techo y me llevará un tiempo la reconstrucción”.

Climatempo, un canal de televisión brasileño especializado en pronósticos meteorológicos, informó que el ciclón está asociado a un frente frío y podría generar ráfagas de viento superiores a los 100 km/h en estados como Río Grande del Sur, Santa Catarina y São Paulo. El pronóstico indicó que el fenómeno se desplazará por el mar hasta el domingo, afectando también la costa de Río de Janeiro y Espírito Santo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com