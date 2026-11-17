El incidente se produce después de un fallo en el sistema aéreo de Estados Unidos el pasado viernes y de que varios usuarios denunciaran este lunes…

De acuerdo con seis fuentes consultadas por CNN, no existen hasta el momento evidencias de "un ciberataque" contra la red ‘NSA Net’ que permite a los empleados intercambiar información sensible.

La red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que contiene información altamente clasificada, sufrió una caída este martes, informó el medio CNN.

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Caída en red de comunicaciones de seguridad se sumaría a fallos tecnológicos en EE. UU.

El incidente se produce después de un fallo en el sistema aéreo de Estados Unidos el pasado viernes y de que varios usuarios denunciaran este lunes problemas para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país.

La aerolínea estadounidense United Airlines también informó este lunes de un problema tecnológico que provocó problemas en los vuelos con salidas programadas a nivel nacional.

United definió la situación como una "interrupción generalizada de sus sistemas".

Sobre el incidente del viernes que obligó a suspender la salida de todos los vuelos de Estados Unidos durante más de cuatro horas, la Administración del presidente Donald Trump atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares.

Según la FAA, el incidente provocó la cancelación de unos 12.462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, sigla en inglés) tiene previsto realizar este martes una prueba nacional para evaluar los procedimientos de alertas oficiales de emergencia.

Este tipo de simulacros suelen ser habituales a nivel estatal aunque no se realizaba una de alcance nacional desde 2023 y en esta ocasión no incluirá la alerta por teléfono móvil.

La prueba comenzará a las 14:20 hora del este (17.20 GMT) y consistirá en transmitir un mensaje de prueba por radio y televisión para comprobar que los medios reciben y retransmiten correctamente las alertas oficiales.

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