La medida se produjo después de que la mujer, quien era estudiante de tercer año en Cornell cuando ocurrieron los presuntos ataques y que es identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, demandara a la universidad, a la fraternidad, a su hermandad y a siete hombres…

Esta semana, fiscales en el norte de Nueva York reabrieron una investigación sobre las afirmaciones de una exalumna de la Universidad de Cornell de que varios hombres la violaron en una casa de fraternidad en el campus hace dos años mientras la obligaban a tomar drogas.

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Una cronología de la investigación por violación en la Universidad de Cornell

La medida se produjo después de que la mujer, quien era estudiante de tercer año en Cornell cuando ocurrieron los presuntos ataques y que es identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, demandara a la universidad, a la fraternidad, a su hermandad y a siete hombres que ella dice que la agredieron.

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La mujer denunció la agresión a la policía de Cornell tres semanas después de que dijo que había ocurrido. La policía abrió una investigación sobre sus acusaciones y pidió a la fiscalía de distrito del condado de Tompkins, Nueva York, que revisara su declaración. El fiscal de distrito cerró el caso después de determinar que no había pruebas suficientes para presentar cargos penales.

La demanda ha planteado dudas sobre cómo los administradores de Cornell y las autoridades policiales locales han manejado las acusaciones de la mujer hasta este momento.

Esta es una cronología de los eventos hasta ahora.

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19 de octubre de 2024: Jane Doe sale de Lot 10, un bar de Ithaca, alrededor de las 11 p. m. Camina aproximadamente un kilómetro y medio hasta la casa de Chi Phi para encontrarse con un estudiante de Cornell que es su amigo. Al llegar, afirma en su demanda, fue obligada a tomar ketamina y fue agredida sexualmente por varios hombres.

8 de noviembre de 2024: Jane Doe denunció sus acusaciones de agresión sexual y consumo forzado de drogas ante la policía de Cornell. En una declaración a la policía, partes de la cual fueron publicadas el lunes por el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Nueva York, Matthew Van Houten, ella indicó que había participado voluntariamente en cierto consumo de drogas y actividad sexual esa noche.

8 de noviembre de 2024: La universidad suspende temporalmente a la fraternidad mientras investiga las acusaciones como posibles violaciones del Código de Conducta Estudiantil de Cornell. La universidad también suspende a los estudiantes a los que Jane Doe acusa de atacarla.

Noviembre de 2024: La policía de Cornell notifica a la oficina de Van Houten que están investigando las acusaciones y luego le piden a la oficina que revise las afirmaciones de la mujer para determinar si constituyen acusaciones de delitos. Van Houten decide que no hay pruebas suficientes para respaldar la presentación de cargos penales.

26 de noviembre de 2024: El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, emite un comunicado en el que dice que la universidad está investigando las acusaciones y señala las suspensiones de la fraternidad y de los estudiantes.

14 de enero de 2025: Jane Doe presenta una queja ante el coordinador del Título IX de la universidad, quien es responsable de investigar las acusaciones internas de discriminación y acoso a las llamadas clases protegidas de personas. Se abre una investigación del Título IX.

Mayo de 2025: El comité del Título IX de Cornell celebra al menos 12 audiencias relacionadas con las acusaciones.

4 de noviembre de 2025: Cornell publica un comunicado sobre los resultados de su encuesta de 2025 sobre agresión sexual y conductas indebidas relacionadas. La encuesta, realizada tanto por estudiantes como por miembros del personal, señala un aumento en la conducta sexual inapropiada y dice que el alcohol juega un papel en más de la mitad de los casos denunciados.

16 de septiembre de 2026: Jane Doe, en una querella detallada, demanda a Cornell, a los directivos universitarios, a la fraternidad y a siete hombres que ella dice que la agredieron. En la demanda también se nombra a su hermandad, Delta Delta Delta, a la que acusa de no haberla protegido.

21 de septiembre de 2026: El periódico estudiantil, The Cornell Daily Sun, publica un editorial en el que nombra a los siete hombres y critica a los líderes universitarios por su manejo del caso.

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28 de septiembre de 2026: Van Houten, el fiscal de distrito, dice que su oficina está reabriendo el caso y preparándose para presentarlo ante un gran jurado.

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