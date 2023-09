Una década de apatridia en República Dominicana

“Por la apatridia tuve que tener novio y salí embarazada a los 17”

Nací en El Seibo, al oriente de la República Dominicana. Tengo siete hermanos, todos nacimos en la República Dominicana, y soy la única que no tiene cédula. Tengo tres hijos. El otro día mi hija me pidió el acta de nacimiento en la escuela, que se la mandaron a buscar. No se la pude entregar porque yo no la he declarado, entonces eso me está afectando. No pude declarar a mis hijos porque solo tengo un carnet, que es una residencia, y el acta de nacimiento, y en la Junta Central Electoral no me permiten declarar a mis hijos con eso. Me dicen que tengo que tener una cédula de identidad, y sin la cédula de identidad no los puedo declarar. Estoy inscrita en el grupo B, pero no estoy en el proceso de naturalización. Un día me hicieron ir a Santo Domingo. Fui con un grupo de personas y allá me entregaron la residencia. Me pidieron muchos documentos y los llevé todos: el papel del Ayuntamiento, el papel de nacido vivo, también me mandaron a buscar el acta de no bautismo y además siete testigos. Entonces me han dicho que el nombre de mi mamá está mal escrito y que yo tenía que ir a buscar el acta de defunción, porque mi mamá falleció, y cuando lo llevé me dijeron que no, que esa no es un acta de defunción, que yo tenía que buscar un abogado. Pero ya me habían llevado a Santo Domingo para darme la residencia, y de los 15 que fuimos, yo fui la única que no le dieron la cédula. Y yo siempre he llamado y no me han dado respuesta. No sé cómo debería estar escrito el nombre de mi mamá.



Tuve que dejar mis estudios en séptimo grado porque la directora de la escuela pública a la que iba me dijo que si entraba a octavo no iba a poder coger la Prueba Nacional, porque no tenía documentos, y después iba a tener que repetir. Me sentí muy mal porque vi que todos mis compañeros seguían estudiando y yo no podía estudiar.



Dejé la escuela a los 14 años y tuve que tener novio, y salí embarazada a los 17 años; tuve una hija porque no podía estudiar. En ese tiempo, mi madre ya había fallecido y no la tuve para que me aconsejara. Tuve que tener una pareja para tener algún tipo de seguridad.



Una vez yo estaba muy mal, solicité al padre de mi primer hijo que me mandara un dinero, y él me lo envió. Para ir a buscarlo tenía que presentar la residencia, pero cuando llegué a retirar el dinero me dijeron que no lo podía retirar porque en el carnet de identidad decía que soy haitiana y que necesitaba una cédula de identidad dominicana. El carnet dice que soy haitiana donde dice nacionalidad, pero nunca he ido a Haití.



Mi prima me consiguió un trabajo en Bávaro y no pude ir a trabajar porque cuando vieron la foto del carnet dijeron que no me podían aceptar porque yo era haitiana y que con ese documento no podía trabajar.



Entonces estoy obligada a hacer muchas cosas como casarme a temprana edad. Porque donde vivo, obligatoriamente para tener un cuarto de casa, tienes que tener una pareja que esté trabajando. Si no tienes una pareja que esté trabajando, no puedes estar ahí en ese lugar. No puedes tener un cuarto de casa, simplemente un cuarto de casa. Me está costando muchas cosas porque a veces paso muchas cosas con mi pareja y quisiera irme por él, pero digo, '¿Para dónde voy si con lo que tengo no puedo conseguir un trabajo digno?'.



Porque tengo miedo de salir. Yo viajo, pero con miedo de que me agarren y me deporten y yo no sepa a dónde voy, no sé de la cultura, dónde me vayan a llevar, no sé cómo me van a tratar, no sé nada. Por eso es mi miedo. Yo iba en una guagua y tuve que devolverme porque me llamaron y me dijeron, '¿Dónde estás?' Y yo le dije, 'Estoy casi llegando,' y me dijeron, 'No llegues porque la migración está ahí,' y cuando llegué el chofer me dijo, 'Mira, ahí adelante está inmigración. Si tú no tienes papeles, quédate a mitad de camino,' y yo tuve que quedarme en mitad de camino, no pude llegar porque tenía miedo de que me agarrara migración. Iba al parque Enriquillo a buscar a mi hijo. Estaba donde su padre.

En contexto

Las personas en situación de apatridia ven en riesgo su derecho a la educación y a la libre circulación, no pueden abrir cuentas bancarias ni acceder a un trabajo formal.



La apatridia afecta de manera diferenciada a las mujeres y se transmite de forma matrilineal. Las madres son las que normalmente asumen la tarea de declarar a sus hijos, pero no poseer documentos de identidad es un impedimento para hacerlo. Bridget Wooding, directora del Observatorio de las Migraciones del Caribe (OBMICA) explica que los funcionarios de salud no conocen la ley en detalle y no saben que a los hijos les corresponde la nacionalidad si uno solo de los padres es dominicano. “Actúan como notarios y no facilitan el proceso”, de este modo, la apatridia se reproduce.



El desorden administrativo para adquirir la nacionalidad es causante, de acuerdo con Wooding, de que existan familias donde algunos miembros tengan en orden sus documentos y otros no, como en el caso de Feliciana y sus hermanos. La fecha de nacimiento y el lugar donde se hizo el trámite son factores que, de manera indebida, pueden influir.



Según datos del PNUD, la tasa de embarazo adolescente en República Dominicana es del 22 %, por encima del promedio de América Latina. De acuerdo con el informe sobre género y apatridia, citado anteriormente, la vulnerabilidad en la que quedan las mujeres jóvenes por la privación del derecho a la nacionalidad limita sus opciones de vida. Eso conduce a que algunas entren a “relaciones de pareja transaccionales, tener embarazos precoces o incurrir en el trabajo sexual”.