Una joven de 22 años fue hallada muerta tras desaparecer después de una fiesta

Una estudiante de 22 años que desapareció después de salir de una fiesta el domingo fue encontrada muerta en el río Misisipi. Se trata de Eliotte Heinz, una estudiante de la Universidad de Viterbo, cuyos restos fueron hallados tres días después, según informó el Departamento de Policía de La Crosse, una ciudad en Wisconsin, Estados Unidos.

Las autoridades están indagando sobre lo sucedido y advirtieron que están esperando los resultados de la autopsia. De momento se sabe que Heinz fue vista por última vez caminando por el centro de La Crosse alrededor de las 3:22 a. m. del 20 de julio. En unas declaraciones a Fox News, su mamá dijo: “En la mañana, cuando no pudimos comunicarnos con ella, supimos que algo estaba pasando”.

Tres días después de no saber nada sobre su paradero, alguien se comunicó con la Policía para reportar que el cuerpo de la joven estaba cerca de Brownsville, Minnesota, a un poco más de 20 kilómetros al sur de donde fue vista por última vez.

La Universidad de Viterbo emitió un comunicado en el que le dio las gracias a las autoridades por “su incansable labor” y extendió sus palabras a “los numerosos miembros de la comunidad que se mostraron compasivos, compartiendo información, ofreciendo oraciones y brindando (...) consuelo durante los días más difíciles”.

El centro educativo también se refirió a la familia de la estudiante: “No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder a alguien tan joven, con tanta vida por delante. Nuestros sentimientos están con la familia de Eliotte. Los tenemos presentes en nuestras oraciones y los acompañamos en su dolor”.

