Una violenta tormenta repentina, con vientos de 114 kilómetros por hora, golpeó en la madrugada del viernes este municipio agrícola de unos 20.000 habitantes. Casi toda la población tuvo que ser desplazada, pues según la alcaldía, cerca de 8.000 de las 8.600 casas de la ciudad quedaron con destrozos, más del 90 %.

El número de muertos por la tormenta que arrasó la ciudad de Tupanciretã, en el sur de Brasil, subió a cinco, mientras los heridos llegan a 265, informaron este domingo autoridades.

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Una tormenta arrasó más del 90 % de las viviendas de pueblo en Brasil en menos de una hora

En menos de una hora, destruyó techos y paredes, derribó árboles y postes y dejó a la ciudad sin luz ni agua. Sin embargo, solo unas 40 personas necesitaron refugio en albergues públicos, de acuerdo con la Defensa Civil del estado de Rio Grande do Sul, al que pertenece Tupanciretã.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció el sábado el estado de calamidad pública en el municipio, lo que permite a los ministerios movilizar recursos para la respuesta al desastre.

Las prioridades son la ayuda humanitaria, con alimentos, agua y artículos de higiene, la limpieza de la ciudad y la compra de tejas para reparar las viviendas, informó el gobierno en un comunicado.

Según el texto, unos 200 militares retiran escombros y despejan calles, y un equipo médico evalúa la red de salud local, después de que el hospital sufriera daños.

Defensa Civil describió el fenómeno como una "supercélula", un tipo de tormenta que suele anteceder a los tornados, y no descartó que se haya formado uno.

En 2025, Brasil registró un récord de 92 tornados y fenómenos similares, según Prevots, una red de meteorólogos voluntarios asociada a universidades e institutos de investigación.

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