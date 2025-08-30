Unión Europea pide a EE. UU. reconsiderar veto de visas a funcionarios palestinos para la ONU

Un manifestante sostiene un cartel contra la guerra durante una manifestación organizada por las familias de los israelíes retenidos como rehenes por militantes palestinos en la Franja de Gaza, para exigir su liberación y un alto el fuego en la guerra en Gaza, en Jerusalén, el 30 de agosto de 2025. Foto: AFP - HAZEM BADER

La Unión Europea (UE) instó el sábado a Estados Unidos a “reconsiderar” su decisión de denegar visas a 80 funcionarios de la Autoridad Palestina que iban a asistir en septiembre a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

🔑Las claves de lo que pide la Unión Europea a EE. UU. (por si tiene afán)

EE. UU. negó visas a 80 funcionarios palestinos, incluido Mahmud Abás, para asistir a la ONU.

La Unión Europea pidió revertir la medida, alegando violación del derecho internacional.

Francia, Reino Unido, Canadá y Australia presionan por el reconocimiento del Estado palestino.

Israel rechaza el reconocimiento y equipara a la Autoridad Palestina con Hamás.

Se plantea trasladar la Asamblea General a Ginebra, como en 1988 con Yasser Arafat.

“Instamos a que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional”, declaró la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en Copenhague tras una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los miembros del bloque.

Un funcionario del departamento de Estado estadounidense dijo que el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abás, se encuentra entre los 80 funcionarios a quienes se les negó la visa para asistir a la asamblea en la cual Francia abogará por el reconocimiento internacional de un Estado palestino.

“Abás se ve afectado por esta medida, junto con aproximadamente otros 80 funcionarios de la Autoridad Palestina”, dijo el funcionario en una declaración en donde dio detalles de los afectados por la extraordinaria decisión de EE. UU., aliado clave de Israel

Israel rechaza categóricamente la idea de un Estado palestino y busca equiparar a la AP, que gobierna en Cisjordania, con el movimiento islamista armado Hamás de Gaza.

EE. UU. e Israel también acusan a Francia y a otras potencias de recompensar a Hamás reconociendo a un Estado palestino.

Canadá y Australia, por su parte, son dos de los países que han afirmado estar dispuestos a reconocer al Estado palestino, y Reino Unido amenazó con hacerlo si Israel no acepta un alto el fuego en Gaza.

Al menos 142 países han reconocido hasta la fecha al Estado palestino, según un recuento de la AFP.

Washington anunció que cancelaba las visas también a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a pesar de que EE. UU., en virtud de un acuerdo para que la sede de la ONU se instalara en Nueva York, se comprometió a no denegar visas a funcionarios que se dirijan al organismo mundial.

Este anuncio ha provocado llamados a organizar una sesión especial de la Asamblea General en la sede de la ONU en Ginebra, con el fin de garantizar la presencia de los palestinos.

Esta situación excepcional tuvo lugar en 1988, cuando en un gesto histórico, la Asamblea General se reunió en Ginebra para poder escuchar al entonces líder de la OLP, Yasser Arafat, luego de que EE. UU. le negara el ingreso.

“Tenemos que poder dialogar juntos. No pueden tomarnos como rehenes”, dijo en Copenhague el canciller luxemburgués Xavier Bettel, quien propuso el cambio de sede.

