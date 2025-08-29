El ejército israelí declara Ciudad de Gaza como zona de combate

Resume e infórmame rápido

El ejército israelí declaró este viernes que Ciudad de Gaza es una “zona de combate peligrosa” antes de lanzar una ofensiva para tomar la localidad más poblada del territorio palestino, asolado por casi dos años de guerra.

Ciudad de Gaza declarada “zona de combate peligrosa” por Israel antes de iniciar ofensiva en la ciudad más poblada de la Franja.

Israel mantiene su plan de tomar Ciudad de Gaza pese a la presión internacional y desplazamiento masivo de civiles.

Casi un millón de personas viven en Gaza; la ONU y organismos internacionales alertan sobre hambruna y crisis humanitaria.

Israel recupera los cuerpos de dos rehenes; Hamás advierte que los cautivos enfrentan los mismos riesgos que la población civil.

Turquía cierra puertos y espacio aéreo a oficiales israelíes y Hamás llama a intensificar sanciones contra Israel.

Israel enfrenta una creciente presión interna y del exterior para terminar con la guerra en la Franja de Gaza, donde la mayoría de la población ha sido desplazada al menos una vez durante el conflicto, que ha dejado más de 63.000 muertos.

Una mujer palestina lleva el cuerpo de un niño afuera del hospital Shifa en la Ciudad de Gaza, donde las víctimas del fuego israelí fueron trasladadas antes de sus funerales, el 29 de agosto de 2025. Foto: AFP - BASHAR TALEB

El ejército israelí no da señales de que vaya a suspender sus planes de tomar Ciudad de Gaza, y su portavoz en árabe afirmó que las tropas no esperarán.

“A partir de hoy (…) la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de Ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa”, indicó un comunicado militar.

Esa “pausa táctica local” diaria había sido anunciada a finales de julio para Ciudad de Gaza, la mayor urbe de la Franja de Gaza, y otras zonas del territorio palestino, con el fin, según el ejército, de “permitir el paso seguro de los convoyes de la ONU” y de oenegés humanitarias.

Mohamed Abu Qamar, de 42 años, oriundo del campo de Jabaliya, en el norte de Gaza, se preparaba para ir hacia el sur, pese a que le “arde el corazón” al partir.

“No queremos dejar nuestro hogar. Estamos exhaustos, vamos del norte al sur sin un respiro”, relató a AFP por teléfono. “La muerte nos está cercando. Emprendemos la marcha sin saber si llegaremos a salvo o si moriremos a mitad de camino”.

La ONU estima que actualmente casi un millón de personas viven en la gobernación de Gaza, que incluye Ciudad de Gaza y sus alrededores.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), un organismo respaldado por la ONU, declaró el estado de hambruna en esta zona de Gaza la semana pasada y una agencia de Naciones Unidas atribuyó la situación a “la obstrucción sistemática de Israel”.

Israel recupera los cuerpos de dos rehenes

La Defensa Civil de Gaza indicó el viernes que al menos 40 personas murieron en el territorio palestino desde el amanecer.

El ejército israelí, contactado por AFP, pidió las coordenadas de los ataques para comprobar los reportes.

Dadas las restricciones impuestas por Israel a los medios en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente las afirmaciones de la Defensa Civil o del ejército israelí.

El ejército no llamó a la población a dejar Ciudad de Gaza, pero el miércoles afirmó que la evacuación es “inevitable”, debido a la decisión de Israel de tomar el control de esta localidad, considerada como uno de los últimos bastiones de Hamás.

Abdul Karim Al Damagh, de 64 años, dijo a AFP que se marcha al sur y que es la quinta vez que es desplazado.

“Hoy, una vez más, debo abandonar lo que queda de mi casa y mis recuerdos (…) puede que el sur sea más tranquilo, pero no es seguro, el miedo nos persigue, la muerte siempre está cerca”, afirmó.

El conflicto estalló con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales. Los milicianos secuestraron a 251 personas.

De los 47 rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza, se estima que una veintena siguen vivos.

El ejército israelí anunció este viernes que recuperó los cuerpos de dos rehenes en una operación en Gaza. Uno de ellos fue identificado como Ilan Weiss, asesinado durante el ataque del 7 de octubre.

El portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, advirtió que los rehenes israelíes enfrentan los “mismos riesgos” que el resto de la población ante la inminente operación en Ciudad de Gaza.

En Gaza, la ofensiva israelí ha matado a 63.025 personas, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino —gobernado por Hamás—, considerados fiables por la ONU.

Turquía - que denuncia que Israel lleva a cabo un “genocidio” en Gaza - anunció este viernes el cierre de sus puertos y su espacio aéreo a barcos y aviones oficiales israelíes, una medida que no afectará a los vuelos comerciales.

Hamás celebró la decisión de Turquía y llamó a “intensificar las sanciones” para aislar a Israel y obligarlo a poner fin al “genocidio y la destrucción en la Franja de Gaza”.

